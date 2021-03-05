Посольство России в Эстонии назвало Таммсааре русским писателем

Посольство назвало Таммсааре русским писателем в постах в Facebook и Twitter.

Антон Хансен Таммсааре (30 января 1878 - 1 марта 1940) был эстонским писателем, публицистом и переводчиком. Его главное произведение - пятитомник «Правда и справедливость» - классика эстонской литературы. К наиболее известным произведениям Таммсааре также относятся, например, «Хозяин усадьбы Кырбоя» и «Новый нечистый из преисподней».