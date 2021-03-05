Эстония оказалась на одном из первых мест в Европе по показателям заражаемости и печальное развитие ситуации уходит корнями во времена смены лет. Этот факт признают многие круги. Поскольку это совпадает со сменой правительства, то сколько ответственности ложится на Юри Ратаса и Каю Каллас, задался вопросом Postimees.

Давайте для начала вернемся на пару месяцев назад: с середины декабря в течение двух месяцев количество новых зараженных за день колебалось в пределах 300-700, что само по себе усугубляло ситуацию сильнее, чем год назад во время чрезвычайного положения. В начале февраля цифры стали устрашающими и к концу месяца начали превышать отметку в 1000.

Пандемия Covid-19 в Эстонии Первый случай заражения был подтвержден 27 февраля 2020 года. После этого заражаемость коронавирусом в Эстонии начала постепенно расти. Единственная лаборатория, которая тогда анализировала пробы, принадлежала Департаменту здоровья. Активно шли переговоры с Synlab, который теперь вместе с партнерами развернул работу по всей Эстонии. 4-5 марта на Сааремаа прошли злополучные волейбольные матчи. Многие люди заразились, и сами того не зная, доставили вирус и в Таллинн. 12 марта Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии началось местное распространение и поздно вечером того же дня было объявлено чрезвычайное положение. 14 марта Сааремаа закрыли на замок. К 5 апреля были выявлены 1097 больных, а в больницах находились уже 130 человек. В апреле количество случаев заболевания начало снижаться. В мае часть детей уже допустили на контактное обучение. В конце июля одна коронапозитивная женщина, у которой семейный врач выявил другую болезнь, побывала в тартуском ночном клубе, позже она отправилась в спа Нарва-Йыэсуу, потом вернулась в Тарту и, ожидая результата тестирования на коронавирус, сходила в кино. В результате заражены могли быть больше 50 человек. После этого вирус начал активно распространяться по стране. Осенью очаги были по всей стране, но в ноябре заражаемость начала расти в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Рост кривой заражения пытались прервать в декабре во время школьных каникул, введя различные ограничения. В январе заражение коронавирусом вышло на очень высокий уровень и в феврале рост стал стремительным. Лоора-Элизабет Ломп

Первые ошибки были допущены еще осенью

Член научного совета Криста Фишер отметила, что действия нынешнего правительства во время пандемии были недостаточными. Распространение зашло так далеко, что остановить это будет крайне сложно.

«Сейчас я не вижу, чтобы перемещение людей достаточно сократилось, и это очень беспокоит», - признала Фишер.

Первую ошибку допустили уже в ноябре: «На быстро растущую заражаемость отреагировали недостаточно активно. И это несмотря на тот факт, что на последней неделе октября и первой неделе ноября коэффициент заражаемости R составлял 1,5. Тогда очень жесткие ограничения не были необходимы, возможно, влияние оказали бы очень хорошо продуманные призывы к общественности».

Таким образом, с тем, что потребность в серьезных ограничениях и обязанности носить маски имелась уже осенью, не согласны не только медицинские эксперты. Так считает и, например, руководитель Союза работников образования Реэмо Волтри.

Ильмар Рааг: оба министра старались реагировать на новые события реактивно. ФОТО: Madis Veltman

Академик Фишер отметила, что тогда принимающих решения было сложно убедить в необходимости введения ограничений, поскольку главным критерием были устойчивость медицинской системы и заполняемость больниц. Факт, что самые страшные прогнозы не исполнились и в декабре, поэтому возник преждевременный оптимизм, словно общество в Эстонии можно не ограничивать и при высоких показателях заражаемости, не перегружая медицинскую систему.

Решение правительства Ратаса, выбрать осенью тактику личной ответственности людей, по словам Андреса Меритса, работало лишь частично. Нужно признать, что в чем-то оно себя оправдало. Меритс считает, что результат всего на 10 процентов лучше обеспечил бы нам ситуацию, как в Финляндии. Январское решение смягчить ограничения в тот момент, когда ситуация, как казалось, стабилизировалась, но не однозначно улучшилась, не могло привести к хорошему: «Самой крупной с точки зрения эпидемиологии ошибкой было восстановление контактного обучения в школах, которое совпало с самым холодным временем и усилило связанные со внутренним климатом школ проблемы. Все, кто хоть немного хотел, могли это предусмотреть и должны были сделать все, что с этим связано».

Провал, сопряженный со сменой правительства

В борьбе с отрицателями пандемии по неизбежным причинам не способствовала и смена правительства.

Председатель Центрального совета профсоюзов Пеэп Петерсон признал, что первые шаги Каи Каллас в Доме Стенбока пострадали и из-за сложностей при адаптации. Смена правительства вызвала и простой вакуум противостояния: «Это очень дорого обошлось для экономики и общества».

Кроме январских послаблений нужно было отложить и заявления о достижении плато заболеваемости и нормализации обстановки, ответил генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс: «Это дало обществу слишком оптимистические надежды. Недооценено и значение коммуникации, поскольку звучало слишком много противоречивых заявлений. Политически понятно, что хотели передавать хорошие новости, но это не всегда является лучшим подходом».

Руководитель Центрального союза работодателей, многолетний реформист Арто Аас работой нового правительства доволен: повышением эффективности логистики вакцинирования занимаются, пакет помощи вот-вот будет готов, особенно Аасу нравится активность нового министра предпринимательства Андреса Суття и попытки инициировать общение. Вирус, конечно, распространяется, но правительство не допустило ошибок с ограничениями — в зеркало нужно посмотреться скорее врывающимся в торговые центры коронаотрицателям. Задним числом нужно отметить и то, что после прихода вакцины возникло некоторое чувство комфорта. Он выразил надежду на то, что нынешние ограничения будут достаточными и необходимости отправлять страну в локдаун не возникнет.

Юри Ратас: поиски виноватого кризис не решат Юри Ратас на пресс-конференции правительства. ФОТО: Tairo Lutter Быстрое распространение коронавируса — это наша общая проблема. Мы сможем справиться с кризисом, если сосредоточимся на решениях и объединим силы, а не будем подчеркивать разногласия и искать виноватых. Кроме того, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, намного серьезнее, чем та, что была в прошлом году во время чрезвычайного положения. Я желаю сил всему правительству, чтобы все последующие решения помогли сохранить здоровье людей, а также работникам и предприятиям, чтобы справиться экономически.

Страну нужно отправить в локдаун

В ситуации, когда в Эстонии может пострадать плановое лечение, но и то, что по черному сценарию, в какой-то момент может возникнуть проблема с критически важным по времени лечением, — как предупредил руководитель центра интенсивной терапии Северо-Эстонской региональной больницы Кристо Эриксон — полное закрытие страны, по словам экспертов, практически неизбежно.

Меритс добавляет, что такой локдаун должен помочь, поскольку опыт других стран подтвердили его эффективность. В худшей ситуации, по словам Меритса, можно сделать и что-то хорошее, поскольку время для ухода в локдаун сейчас очень хорошее: «Обычно жесткий локдаун длится шесть-восемь недель, и на примере других стран мы видели, что после смягчения ограничений вирус очень быстро возвращается. Восемь недель с нынешнего дня — это начало мая. Масштаб вакцинации к тому моменту должен быть в три-четыре раза больше, особенно в основных группах риска. Прошлый год показал, что в мае распространение вируса снизилось, а в июне практически сошло на нет (действовали лишь мягкие меры). Таким образом, есть вероятность, что мы избежали бы возврата вируса, то есть третьей волны. Но поскольку волны создает не вирус, а люди, то это, конечно, зависит от нас».

В то, что нам нужно повторение ситуации с чрезвычайным положением, верит и Криста Фишер. Правда, он мог бы быть значительно мягче в сравнении с теми мерами, которые применялись во многих странах Европы в самые неприятные моменты: «Основное, чтобы работа в домашних офисах стала обязательной везде, где это позволяет характер работы, действовало правило 2+2 (или иное ограничение, которое исключало бы соприкосновение больше, чем двух семей). Нужно обдумать полное закрытие торговли и точек общепита, а также необходимость перевода младших классов на дистанционное обучение».

Идея заключается в том, что чем жестче ограничения, тем больше надежда на то, что они не будут длиться слишком долго.

Рааг: оба правительства должны были выбрать реактивную коммуникацию Ильмар Рааг. ФОТО: Eero Vabamägi Многие, с кем Postimees пообщался в процессе написания этого материала, обращали внимание на коммуникацию. С ней неизбежно связана дилемма: когда представитель Департамента лекарств на пресс-конференции в среду сообщила, что 31-летний работник Спасательного департамента умер после введения вакцины AstraZeneca, в числе прочего начали спрашивать, не окажет ли столько раннее разглашение этой информации влияние на противников вакцинации? Когда-то занимавшийся развитием способности коммуницировать в кризисных ситуация в правительстве Ильмар Рааг признал, что поведение страны в этой ситуации было единственно возможным. Неизбежное явление, то есть теории заговора возникли бы так и так, и несмотря на то, сколько информации было бы дано в этой новости изначально. Если же оценивать шире, то отношение Каллас и Ратаса к принципам кризисной коммуникации не сильно различается. Оба пытались отвечать на новые события реактивно. «Проактивный вариант означает то, что должен быть план или структура, в случае которой общественности предлагается предсказуемый свод правил», - объяснил Рааг и отметил, что такой свод правил очень сложно предположить. Конкретный проактивный ход мог бы быть связан и с вакцинацией: «Как добиться максимально быстрой вакцинации, чтобы каждый человек уже заранее знал, когда он получит вакцину». «Небольшое различие есть лишь в том, что правительство Каллас начало работу с надежды, что можно будет справиться и с маленькими ограничениями. Но это было скорее тактической ошибкой, когда не были уверены в том, что правительство Ратаса подорвалось на той же мине».

Оппозиция: Каллас не понимает ошибочности своих решений

То, что предыдущее правительство завершило заниматься коронавирусом с судьбоносными ошибками, отметил и один из членов предыдущей коалиции, председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер.

«Сегодня можно констатировать, что как смягчение ограничений 14 января, так и решения о смягчении ограничений, принятые новым правительством в первые дни работы, не были правильными». Сеэдер считает шизофренической ситуацию, при которой как первые решения правительства Каллас, так и последние решения правительства Ратаса были однополярными, но, несмотря на это, Каллас считает решение о смягчении ограничений предыдущего правительства неправильными. Но опасна, по словам Сеэдера, убежденность Каллас с том, что ее решения были правильными и обоснованными: «Так она ответила мне в Рийгикогу, так я слышал по радио, когда она отвечала на вопросы журналиста. Я считаю, что это очень серьезный момент для беспокойства, если она не в состоянии адекватно оценивать сложившуюся сейчас ситуацию».

Лидер социал-демократов Индрек Саар подчеркнул необходимость однозначно принимать рекомендации научного совета. До сих пор им следовали не полностью: «Нельзя их модифицировать в соответствии с тем, что кому-то пришло в голову. Сейчас очень нужен научно обоснованный подход».

Он признал, что правительство опоздало с ограничениями на несколько недель, а показатели заражаемости влетели вверх еще во времена правительства Юри Ратаса: «Бдительность общества усыпили словами о том, что как-нибудь справимся. Плато было очень высоким, сюда добавились новогодние мероприятия. Разные глупые ограничения, когда, например, столичные увеселительные заведения закрыли, и все платежеспособные клиенты разнесли вирус по всей Эстонии. За эти глупости теперь платят сторицей».

По словам Сеэдера, проблемы, связанные с вакцинацией, это неизбежно камень в огород Танеля Кийка: «Он — министр, который мог работать последовательно. Ему не помешала и смена правительства. У нас нет внятного плана вакцинации: говорят, что есть какое-то понимание, но общественность этого не понимает. Это, прежде всего, ответственность Министерства социальных дел и министра».

Михал: Ратас и Каллас в этой истории на одной стороне Кристен Михал. ФОТО: Eero Vabamägi Член правления Партии реформ Кристен Михал оценил работу Каи Каллас в разгар пандемии на хорошо. Человеческий подход и вера в разумное поведение граждан, как он считает, это хорошие признаки. Позитивно то, что увеличивается темп действий: вакцинация началась по выходным, составляются меры помощи предпринимателям, в образовании ищутся новые решения для подготовки к экзаменам, а для работников образования открыли телефонную линию поддержки. Михал не захотел проводить параллели с правительством Ратаса, подчеркнув, что оба правительства в этой истории находятся на одной стороне: как вытащить народ Эстонии из этой заварушки с минимальными потерями: «Объективный факт заключается в том, что оба правительства использовали и мягкую стратегию, и жесткие меры, которые мы имеем сейчас». Побочными делами, как оскорбления, бесконечные извинения, и закон о разжигании розни, который сейчас имеется только на словах, правительство сейчас не занимается. Единственной интригой, по словам Михала, сейчас является только внутренняя конкуренция Центристской партии: «Михаил Кылварт усилил противостояние правительству из-за второго кандидата на пост лидера партии Танеля Кийка. Победителя в этой конкуренции выявит то, как Танель Кийк справится с вакцинацией».