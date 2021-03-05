СМИ сообщили о возможной продаже особняка покончившего с собой миллиардера за 50 млн долларов

Семиэтажный особняк на 71-й улице в Нью-Йорке, ранее принадлежавший осужденному за сексуальные преступления финансисту Джеффри Эпштейну, может быть продан за $50 млн, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на два источника, близких к сделке.

Стоимость особняка была существенно снижена после того, как он был выставлен на продажу. Изначально недвижимость оценили в $88 млн, в риелторской базе StreetEasy стоимость лота в момент публикации указана как $65 млн.

В публикации WSJ говорится, что даже при стоимости в $50 млн сделка будет одной из самых масштабных в Нью-Йорке за последний год. Источники издания отмечают, что Эпштейн приобрел здание за $20 млн в 1998 году.

Как следует из описания объекта в базе StreetEasy, в доме 40 комнат и одна ванная. Площадь семиэтажного дома — 28 тыс. кв. футов (около 2,6 тыс. кв. м). Неоклассический особняк был построен в 1930-е для Герберта Штрауса, владельца универмага Macy’s. В ХХ веке в доме размещались больница, школа, затем им владел миллиардер Лесли Векслер.