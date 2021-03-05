Один против трех: жительница Таллинна осталась без операции из-за положительного теста, в правильность которого она не верит
Семь месяцев ожидавшая очереди на операцию Николь не смогла попасть на операционный стол, поскольку накануне получила положительный результат теста на коронавирус. Уже через сутки она имела на руках негативный анализ с легкой долей вероятности наличия частичек вируса в организме, а еще через два дня тест показал полностью негативный результат. Но операционный поезд уже ушел.