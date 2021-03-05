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Один против трех: жительница Таллинна осталась без операции из-за положительного теста, в правильность которого она не верит

Тестирование ФОТО: Urmas Luik

Семь месяцев ожидавшая очереди на операцию Николь не смогла попасть на операционный стол, поскольку накануне получила положительный результат теста на коронавирус. Уже через сутки она имела на руках негативный анализ с легкой долей вероятности наличия частичек вируса в организме, а еще через два дня тест показал полностью негативный результат. Но операционный поезд уже ушел.

Позитив на негатив

Свою историю Николь описала в Facebook, параллельно обратившись в редакцию Rus.Postimees. История, в эпицентре которой оказалась молодая женщина звучит так: «На 25 февраля у меня была запланирована операция, я ждала ее семь месяцев. За неделю мне позвонили из больницы и сказали, что за пару дней до операции мне нужно сдать тест на Covid-19».

Тест она сдала 23 февраля и уже на следующий день получила оглушительную новость: позитивный. «Я была уверена, что у меня все в порядке. В начале февраля я сдавала такой же анализ, и он был отрицательным». Николь призналась, что для нее мир в этот момент рухнул, планы тоже: «Я судорожно начала звонить по всем врачам и больницам, но в праздник, конечно же, никто не работал, поэтому ответа на свои вопросы я не получила, направления на новый тест тоже — операция отменилась».

Николь говорит, что хорошо знает свой организм и слабый иммунитет, а потому не верит, что может болеть Covid-19, не имея ни единого симптома: «Ни единого симптома, контактов не было, маску носила, руки дезинфицировала, людей обходила за два метра».

Поскольку ситуация вызывала сомнения не только у Николь, но и у ее родственников, уже на следующий день, 25 февраля, она добилась повторного направления на тестирование. И 26 февраля пришел отрицательный ответ.

«Я сразу позвонила в Департамент здоровья, и спросила: что мне теперь делать? Мне посоветовали позвонить в лабораторию и выяснить, что произошло, не могли ли что-то перепутать», - продолжает рассказ Николь. В лаборатории ей ответили, что разберутся и перезвонят, но вместо них позвонили из Департамента здоровья и предложили сдать третий тест.

Николь не терпелось, поэтому если первые два теста она сдала в Таллинне, то на третий отправилась в Рапла, где можно было попасть в палатку в тот же день, а не сидеть в неизвестности все выходные. «Весь вечер я просидела на нервах, накрутила себя. Мне звонили друзья и родственники, интересовались самочувствием. Но все было без изменений. А 27 февраля пришел ответ теста — отрицательный».

Николь очень удивилась пережитой истории и засомневалась и в тестах, и в статистике.

Внезапно пришел и внезапно ушел

Поскольку речь идет о деликатных данных, руководитель по связям с общественностью фирмы Synlab в Северных странах Герли Кеделаук отказалась говорить об обстоятельствах тестирования Николь, но сообщила, что пациентке уже все подробно объяснили. Действительно, к тому моменту Synlab, наконец, ответил на запрос пациентки, а она представила этот ответ нам.

Из него явствует, что Николь сдавала анализы четыре раза: 4.02, 23.02, 25.02 и 26.02. Тест, сданный 23 февраля оказался положительным. Сданные 25 февраля анализы, хоть и показали отрицательный результат, но не исключали наличие вируса во время тестирования, прошедшего 23 февраля. Именно поэтому ее отправили на третье тестирование - получить ясный и однозначный ответ. Дальше ей, как и нам, было объяснено, что в Эстонии при тестировании пользуются крайне чувствительными PCR-тестами, которые способны выявить даже мизерное количество вируса. Что, по всей видимости, с Николь и произошло.

И нас, и Николь такой ответ удивил, поскольку получается так, что женщина бессимптомно переболела в период с 4 по 23 февраля, 25 февраля уже была негативной с легкими намеками, а 26 февраля - чиста как слеза младенца. И возник 19-дневный промежуток, ставший роковым для ее долгожданной операции. Возможно ли такое, ведь неоднократно сообщалось, что тесты могут оставаться положительными и через несколько месяцев после болезни, когда человек уже больным не считается?

Кристи Пруудель из Департамента здоровья сказала, что такое возможно: «По нашим данным, доля бессимптомных случаев на первой-седьмой неделях года составляла пять-девять процентов, и значительного изменения в этом нет. С 40-й недели 2020 года количество заболеваний с симптомами составляет 90 процентов от всех случаев заражения».

ВОЗ разработал инструкции, согласно которым и при отсутствии симптомов выявление вируса SARS-CoV-2 при помощи PCR-тестов, необходимо считать случаями болезни. «Сейчас ковидным больным человек считается в промежуток за два дня до проявления симптомов болезни и в течение 10 дней после. Человеку, у которого тест показал наличие вируса, назначается 10-дневная изоляция даже при отсутствии симптомов. Если же за этот период симптомы появятся, продолжительность изоляции определяет лечащий врач», - сказала Пруудель.

Грустный праздник

Допустим, Николь повезло хотя бы в этом: она бессимптомно переболела в течение трех недель, пока готовилась к операции и избегала контактов, но что делать ей и остальным, если подобная неразбериха и сомнения совпадают с жизненно важным событием, например, ожидающейся в течение семи месяцев операцией? Человек знает, что ни с кем не контактировал, людей избегал, чувствует себя прекрасно - так почему нельзя сделать поправку на ветер, принять его в больнице, изолировать, взять повторный тест и исходить из его результата? В конце концов работники Synlab зашиваются, анализируя тысячи тестов в день, могут и ошибиться, чего не происходит в больницах, где проходимость все же намного меньше.

Специалист по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Хелен Каю объяснила, как в Клинике Тартуского университета борются с проникновением Covid-19 в помещения больницы, чтобы защитить и других пациентов, и медицинских работников.

«Клиника ввела обязательное тестирование на SARS-CoV-2 для всех пациентов, приходящих на стационарное лечение, а также пациентов дневной хирургии, - объяснила Каю. - Для начала планового лечения требуется только отрицательный результат. Требование не распространяется на пациентов, которым нужна неотложная помощь, также на тестирование не отправляют бессимптомных детей младше десяти лет».

А далее раскрывается горькая правда: «Все прибывающие на стационарное лечение (как экстренное, так и плановое) пациенты, которые остаются в больнице, должны пройти еще одно тестирование на SARS-CoV-2. Тестирование происходит в клинике сразу после госпитализации. До получения результатов пациент должен носить маску. Если же пациент прибывает на лечение в дневной хирургии, он должен сдать тест максимум за 72 часа до хирургической процедуры».

Таким образом, против Николь сыграло то, что она сдала тест за два, а не за три дня до операции — в этом случае у нее было бы больше времени на исправление ситуации. И второе, что ей помещало — праздник, когда решить вопрос было невозможно, поскольку все отдыхали и не могли найти вариант ее поступления в клинику и повторного анализа на месте.

Сейчас операция перенесена на конец мая, а значит, у Николь есть время подготовиться. А всем остальным нужно иметь в виду, что такие ситуации тоже возможны, поэтому действовать нужно решительно и быть готовыми к любому повороту событий: не тянуть до последнего, учитывать, что Covid-19 все же можно перенести совершенно бессимптомно, и иметь в виду возможную неразбериху, то есть учитывать праздники и иметь запас времени при тестировании профилактическом, а не по болезни.

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