Один против трех: жительница Таллинна осталась без операции из-за положительного теста, в правильность которого она не верит

И нас, и Николь такой ответ удивил, поскольку получается так, что женщина бессимптомно переболела в период с 4 по 23 февраля, 25 февраля уже была негативной с легкими намеками, а 26 февраля - чиста как слеза младенца. И возник 19-дневный промежуток, ставший роковым для ее долгожданной операции. Возможно ли такое, ведь неоднократно сообщалось, что тесты могут оставаться положительными и через несколько месяцев после болезни, когда человек уже больным не считается?

Кристи Пруудель из Департамента здоровья сказала, что такое возможно: «По нашим данным, доля бессимптомных случаев на первой-седьмой неделях года составляла пять-девять процентов, и значительного изменения в этом нет. С 40-й недели 2020 года количество заболеваний с симптомами составляет 90 процентов от всех случаев заражения».

ВОЗ разработал инструкции, согласно которым и при отсутствии симптомов выявление вируса SARS-CoV-2 при помощи PCR-тестов, необходимо считать случаями болезни. «Сейчас ковидным больным человек считается в промежуток за два дня до проявления симптомов болезни и в течение 10 дней после. Человеку, у которого тест показал наличие вируса, назначается 10-дневная изоляция даже при отсутствии симптомов. Если же за этот период симптомы появятся, продолжительность изоляции определяет лечащий врач», - сказала Пруудель.

Грустный праздник

Допустим, Николь повезло хотя бы в этом: она бессимптомно переболела в течение трех недель, пока готовилась к операции и избегала контактов, но что делать ей и остальным, если подобная неразбериха и сомнения совпадают с жизненно важным событием, например, ожидающейся в течение семи месяцев операцией? Человек знает, что ни с кем не контактировал, людей избегал, чувствует себя прекрасно - так почему нельзя сделать поправку на ветер, принять его в больнице, изолировать, взять повторный тест и исходить из его результата? В конце концов работники Synlab зашиваются, анализируя тысячи тестов в день, могут и ошибиться, чего не происходит в больницах, где проходимость все же намного меньше.

Специалист по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Хелен Каю объяснила, как в Клинике Тартуского университета борются с проникновением Covid-19 в помещения больницы, чтобы защитить и других пациентов, и медицинских работников.

«Клиника ввела обязательное тестирование на SARS-CoV-2 для всех пациентов, приходящих на стационарное лечение, а также пациентов дневной хирургии, - объяснила Каю. - Для начала планового лечения требуется только отрицательный результат. Требование не распространяется на пациентов, которым нужна неотложная помощь, также на тестирование не отправляют бессимптомных детей младше десяти лет».

А далее раскрывается горькая правда: «Все прибывающие на стационарное лечение (как экстренное, так и плановое) пациенты, которые остаются в больнице, должны пройти еще одно тестирование на SARS-CoV-2. Тестирование происходит в клинике сразу после госпитализации. До получения результатов пациент должен носить маску. Если же пациент прибывает на лечение в дневной хирургии, он должен сдать тест максимум за 72 часа до хирургической процедуры».

Таким образом, против Николь сыграло то, что она сдала тест за два, а не за три дня до операции — в этом случае у нее было бы больше времени на исправление ситуации. И второе, что ей помещало — праздник, когда решить вопрос было невозможно, поскольку все отдыхали и не могли найти вариант ее поступления в клинику и повторного анализа на месте.