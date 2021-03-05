С молотка продают молочную ферму в Ляэна-Вирумаа вместе с землей, лесом, строениями, животными и техникой

В состав лота входят хозяйственные постройки, земля, лес, почти 300 голов скота и 4 400 тонны кормов. Кроме того, сельхозтехника и восемь участков недвижимости продаются как отдельные объекты.

По словам члена правления Roela Suurtalu Яана Неэлоксе, он задумал продажу фермы, так как уже давно работает в сельскохозяйственном секторе, и впереди у него новые вызовы.

На ферме Roela Suurtalu много мощной техники. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Выставленный на аукцион сельскохозяйственны комплекс состоит из 19 отдельных участков недвижимости. Среди строений два коровника на 500 голов скота, один из которых представляет собой современный роботизированный коровник на 286 голов, строительство которого было завершено всего 8 лет назад, а другой на 214 голов, предназначен для молодых и сухостойных коров.

Предложение включает 390 га земли, из которых 342 га пашни, 20 га пастбищ, 11 га леса и 17 га земли другого предназначения. Кроме того, на продажу как отдельные объекты выставлено 27 единиц сельхозтехники, а также восемь участков недвижимости, не входящих в состав фермы.

Ферма Roela Suurtalu. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja