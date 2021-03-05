С молотка продают молочную ферму в Ляэна-Вирумаа вместе с землей, лесом, строениями, животными и техникой
Молочная ферма Roela Suurtalu и принадлежавшее ей имущество выставлены на аукцион со стартовой ценой 3 000 000 евро, передает Kodustiil.
Молочная ферма Roela Suurtalu и принадлежавшее ей имущество выставлены на аукцион со стартовой ценой 3 000 000 евро, передает Kodustiil.
В состав лота входят хозяйственные постройки, земля, лес, почти 300 голов скота и 4 400 тонны кормов. Кроме того, сельхозтехника и восемь участков недвижимости продаются как отдельные объекты.
По словам члена правления Roela Suurtalu Яана Неэлоксе, он задумал продажу фермы, так как уже давно работает в сельскохозяйственном секторе, и впереди у него новые вызовы.
Выставленный на аукцион сельскохозяйственны комплекс состоит из 19 отдельных участков недвижимости. Среди строений два коровника на 500 голов скота, один из которых представляет собой современный роботизированный коровник на 286 голов, строительство которого было завершено всего 8 лет назад, а другой на 214 голов, предназначен для молодых и сухостойных коров.
Предложение включает 390 га земли, из которых 342 га пашни, 20 га пастбищ, 11 га леса и 17 га земли другого предназначения. Кроме того, на продажу как отдельные объекты выставлено 27 единиц сельхозтехники, а также восемь участков недвижимости, не входящих в состав фермы.
Открытые торги проводятся на аукционной платформе Timber. Здесь же можно ознакомиться с детальным описанием лотов. Свои ценовые предложения можно делать до 15 апреля 2021 года.