Сб, 6.03.2021
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Минфин и Swedbank прочат весной ускорение роста цен

Alates 14. apillist saavad Tartu vähekindlustatud kooliõpilased sooja koolilõuna asemel valida ka toidupaki, mis viiakse neile iga kahe nädala järel. Toidukorvis on näha, missugused puu- ja köögiviljad ning kuivained ja piimatooted järgmisel nädalal õpilaste kodudesse jõuavad. ФОТО: Kristel Kaljuvee

По мнению аналитика Министерства финансов Кристьяна Пунгаса, рост потребительских цен может с мая ускориться как минимум до 2 процентов. Об этом пишет Postimees.

В пятницу Департамент статистики Эстонии объявил, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,9% по сравнению с январем и на 0,6% по сравнению с февралем прошлого года.

«На динамику цен также повлияла холодная зима в феврале и продолжающийся рост цен на нефть. Цены на нефть выросли более чем на 60 процентов с начала ноября и вернулись на докризисный уровень», - сказал Пунгас в пресс-релизе.

По его словам, оптимизм по поводу внедрения вакцин, укрепление экономик Азии и США, а также сокращение производства в некоторых нефтяных странах привели к быстрому восстановлению цен на нефть.

Еще одного фактор, по его словам, это более холодная зимняя погода в последние годы, которая вкупе с перебоемв работе электростанции в Финляндии, привела к росту цен на электроэнергию на фондовой бирже Nordpool до самого высокого уровня. "В результате электричество было для бытовых потребителей почти на четверть дороже, чем год назад", - отметил аналитик.

Он отметил, что если осенью прошлого года вторая волна вируса привела к удешевлению услуг, то в начале этого года цены на услуги пошли вверх, хотя рост был скромным и составил 1%.

«В большей степени подорожали развлекательные услуги и вернувшиеся в продажу турпакеты, которые стали на 6% дороже, чем год назад. Значительно пострадал от вируса рынок жилья и аренды, где цены за год упали почти на одну десятую», - отметил Пунгас.

По словам аналитика, рост числа заболеваний коронавирусом и сопутствующие более строгие ограничения сдерживают продажу товаров индустрии моды, цены на которые немного упали из-за распродажи запасов.

"Весной можно ожидать значительного ускорения роста цен, в первую очередь из-за низкой сравнительной базы, поскольку прошлой весной пандемия привела к быстрому снижению цен на нефть и, кроме того, местные органы власти приняли временные меры из-за чрезвычайного положения", - сказал Пунгас. 

На то, что в ближайшие месяцы рост цен ускорится, указывает и экономический прогноз Swedbank. По оценкам Swedbank, в целом за год цены должны вырасти на 1,4 процента. "Однако заработная плата всё-таки будет расти быстрее, чем цены. По прогнозу Swedbank, в этом году средняя зарплата вырастет на 3,5 процента", - пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

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