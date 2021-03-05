Антитренды в интерьере-2021: каких вещей нужно избегать

All-white кухни

Самостоятельно оформить полностью белую или серую кухню куда сложнее, чем кажется. К тому же, вопреки мнению, такое цветовое решение лишает пространство объема. Ну а чтобы с помощью текстур этот объем вернуть, без помощи грамотного специалиста не обойтись.

Однако в 2021-м all-white кухни уступают место ярким сочетаниям. Например, для фона выберите все тот же белый, а вот мебель и декор пусть будут яркими и насыщенными акцентами.

Плитка «кабанчик»

В новом году на смену скандинавскому настроению — плитке «кабанчик» и плитке «елочке» — приходят однотонные плоскости, вертикальные рисунки, рисунки под мрамор, квадратная плитка с узкими швами и затиркой в цвет плитки.

Розовые интерьеры

В 2018-м millennial pink, или просто пудрово-розовый, который до этого времени разрешался только в детских комнатах, стал самым модным оттенком года. Сейчас же бархатно-розовые интерьеры — скорее обыденность, чем новшество. Свежим решением для 2021 года станут оранжевый, желтый и зеленый.

Диссонанс интерьера и экстерьера

Некоторые стили интерьера требуют подходящей окружающей среды. Например, стиль шале будет органичным для дома на горе, а лофт — для апартаментов в бывшем заводе по производству обуви. Согласитесь, для типовой квартиры такая стилистика нелепа и неуместна.

Интерьер смотрится выигрышнее, когда соответствует архитектуре пространства, так все детали будут работать друг на друга и замкнутся в органичное и единое целое.

Тропические принты

Обои с принтами тропических растений вышли из моды так же резко и неожиданно, как и путешествия в 2020-м. Сейчас дизайнеры часто используют мебель с обивкой с растительными орнаментами — цветочными или хвойными.

Открытые планировки

Этот прием был очень любим как дизайнерами, так и их заказчиками. Однако пандемия показала, что помимо преимуществ у такого типа планировки есть и свои минусы. Спрятаться в них очень сложно — придется выкручиваться с помощью арок, стеллажей и ширм.

Только новая мебель

Мировой переизбыток производства научил ценить индивидуальность и задумываться об умеренном потреблении. В проектах появляется все больше винтажа или вещей с историей. Памятная ваза от бабушки или ковер с барахолки в Марокко — самый душевный тренд 2021 года.