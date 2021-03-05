Компенсация зарплат: правительство одобрило помощь предприятиям, наиболее пострадавшим от ограничений

Компенсация зарплат: правительство одобрило помощь предприятиям, наиболее пострадавшим от ограниченийПрием заявок начнется с 1 апреля
Правительство на внеочередном заседании утвердило изменения в «Программе занятости 2021-2023», которые позволяют в соответствии с предложением совета Кассы страхования от безработицы компенсировать наиболее пострадавшим от кризиса предприятиям зарплаты за март. В ходе предшествующего совещания нашли поддержку также компенсации для предприятий из сферы ответственности Министерства образования и науки и Министерства культуры.