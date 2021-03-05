Компенсация зарплат: правительство одобрило помощь предприятиям, наиболее пострадавшим от ограничений

По словам премьер-министра Каи Каллас, в условиях эпидемии COVID-19 крайне важно найти баланс между ограничениями и возможностью людей удовлетворять свои повседневные экономические потребности. «Сегодняшнее решение облегчит положение тех, на кого новые ограничения оказывают наибольшее экономическое влияние. Я понимаю, что многие предприятия вынуждены были на протяжении долгого периода страдать от кризиса, вызванного COVID-19, но введение новых ограничений и составление новых мер поддержки было неизбежным решением. Мы все должны придерживаться ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса и тем самым спасти не только здравоохранение, но и экономику Эстонии», - сказала она.

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что для ограничения распространения вируса правительство было вынуждено принимать меры в ряде областей. «Я считают единственно правильным, что для сохранения рабочих мест мы предлагаем помощь по выплате зарплат как тем секторам, где предприятия должны были приостановить работу, так и тем, чья деятельность значительно пострадала от кризиса, - говорит Кийк. - Ряд мер, за которые отвечает Касса страхования от безработицы, стал весомым вкладом в то, чтобы во время кризиса было сохранено как можно больше рабочих мест, от которых зависят доходы и социальная защищенность людей».

Получившая сегодня одобрение правительства компенсация заработной платы за март предназначена только для выплаты зарплат тем работникам, объем работы которых или заработная плата значительно сократились. Прогнозируемый объем инструмента помощи составляет 38 миллионов евро, которые будут покрыты из средств Кассы страхования от безработицы. Помощь получат также предприниматели – физические лица (FIE). Объем инструмента помощи для них составит до 4,66 миллиона евро, которые будут покрыты из резерва правительства.

На пособие по заработной плане могут претендовать предприятия, оборот или доходы которых в марте 2021 года сократились не менее, чем на 50% по сравнению со средним оборотом за месяц в период с декабря 2019 года до февраля 2020. Пособие выплачивается только за тех работников, которым работодатель не может предоставить работу в согласованном объеме или чья зарплата была уменьшена. Касса страхования от безработицы компенсирует работодателю 60% от прежней средней зарплаты работника, но не более 1000 евро в месяц брутто.

Работодатель обязан доплачивать работнику, получающему пособие, из своих средств еще не менее 200 евро брутто. Предприятие не имеет право сокращать получивших пособие работников до 31 мая.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт отметил, что по сравнению с мерами поддержки, действовавшими прошлой весной, новое пособие по заработной плате лучше сфокусировано. «Этим пособием оказывается поддержка также сфере туризма и тем туристическим предприятиям, которых напрямую затронули различные ограничений. Без сомнения, это очень нужная помощь для туристического сектора, чтобы избежать сокращений и сохранить сотрудников», - сказал Сутт.

Помощь получат также предприниматели – физические лица, чей доход от предпринимательской деятельности в 2020 году был на 50 процентов меньше, чем в 2019. Размер помощи FIE - 584 евро.

Прием заявок на получение пособия начнется в электронной среде Кассы страхования от безработицы с 1 апреля.

Помимо компенсаций зарплат через Кассу страхования от безработицы правительство на кабинетном совещании одобрило также помощь из правительственного резерва для сфер, относящихся к юрисдикции Министерства образования и науки и Министерства культуры.