Президент Керсти Кальюлайд посетит Испанию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник отправится с рабочим визитом в Испанию, чтобы отметить таким образом столетие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник отправится с рабочим визитом в Испанию, чтобы отметить таким образом столетие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Об этом BNS cообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что в ходе встреч с руководителями испанского государства Керсти Кальюлайд обсудит такие темы как борьба с коронавирусом, вопросы безопасности, расширение применения цифровых технологи й и экологических разработок.
„Испания является нашим партнером в ЕС и союзником в НАТО, истребители ВВС Испании неоднократно участвовали в миссии воздушной полиции альянса в странах Балтии, базируясь в Эмари под Таллинном. Для того, чтобы географически далекие от нас союзники лучше понимали особенности наших региональных угроз безопасности, чтобы разделяли наши чувства, мы сами должны проявлять интерес и понимать, какие темы волнуют их. Безопасность — это неделимое явление и ее формированием необходимо заниматься по всем направлениям вокруг НАТО», - разъяснил BNS советник президента по внешней политике Лаури Куузинг подоплеку визита, приуроченного к годовщине дипотношений.
В понедельник президент Керсти Кальюлайд встретится в Мадриде с королем Испании Фелипе VI, премьер-министром Педро Санчесом, другими высокопоставленными деятелями. Кальюлайд примет участие в совещании за круглым столом по вопросам внешней политики в условиях пандемии в Королевском институте Elcano, возложит венок к могиле первого эстонского дипломата в Испании Карла Роберта Пуста, даст интервью крупным испанским изданиям.
Испания де юре признала независимость Эстонии 8 марта 1921 года. Начинающийся в понедельник визит станет первым визитом президента Кальюлайд в Испанию. В Таллинн Керсти Кальюлайд вернется во вторник.