Президент Керсти Кальюлайд посетит Испанию

Об этом BNS cообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что в ходе встреч с руководителями испанского государства Керсти Кальюлайд обсудит такие темы как борьба с коронавирусом, вопросы безопасности, расширение применения цифровых технологи й и экологических разработок.

„Испания является нашим партнером в ЕС и союзником в НАТО, истребители ВВС Испании неоднократно участвовали в миссии воздушной полиции альянса в странах Балтии, базируясь в Эмари под Таллинном. Для того, чтобы географически далекие от нас союзники лучше понимали особенности наших региональных угроз безопасности, чтобы разделяли наши чувства, мы сами должны проявлять интерес и понимать, какие темы волнуют их. Безопасность — это неделимое явление и ее формированием необходимо заниматься по всем направлениям вокруг НАТО», - разъяснил BNS советник президента по внешней политике Лаури Куузинг подоплеку визита, приуроченного к годовщине дипотношений.