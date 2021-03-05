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Помните миф о "Летучем голландце"? Легендарный корабль-призрак, обреченный на вечное плавание, обычно является людям издалека.

Дэвид Моррис стал свидетелем редкой оптической иллюзии, которая, возможно, проливает свет на происхождение этой легенды.

Моррис, прогуливаясь по берегу моря в английском Корнуолле, увидел и даже сфотографировал корабль, словно парящий в небе.

По словам метеоролога Би-би-си Дэвида Брэйна, Моррис, судя по всему, стал свидетелем так называемого фантома дальнего видения - атмосферного явления, которое довольно часто наблюдается в Арктике, но крайне редко бывает в Британии.

David Morris/APEX Дэвид Моррис сделал этот снимок на побережье неподалеку от Фалмута

"Фантомы дальнего видения возникают при погодных условиях, которые называются температурной инверсией, когда над слоем холодного воздуха, располагающимся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого воздуха, - поясняет метеоролог. - Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет таким образом, что визуально приближает предметы к находящемуся вдали наблюдателю".