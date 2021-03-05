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В Европе продолжается битва за вакцины - из-за их острой нехватки Италия заблокировала экспорт AstraZeneca в Австралию. Израиль, Австрия и Дания будут совместно создавать вакцину, устойчивую к мутациям вируса. В зоопарке Сан-Диего привили приматов, зоологи опасаются за жизнь горилл. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

Вакцина AstraZeneca Reuters

По данным Университета Джонса Хопкинса, за период пандемии Covid-19 в мире заболело 115,6 млн человек, умерло почти 2,6 млн. Страной с самыми плохими показателями остаются США - 28,8 млн инфицированных, 520,3 тыс. умерших.

Президент США Джо Байден назвал "мышлением неандертальцев" решение властей штатов Техас и Миссисипи об отмене обязательного ношения масок. Оба штата традиционно являются республиканскими: губернаторы представляют Республиканскую партию, а жители составляют электорат "красных". На прошедших выборах штаты проголосовали за Дональда Трампа.

Байден назвал решение губернаторов ошибкой. По его словам, жесткие меры предосторожности все еще необходимы, несмотря на развернутую кампанию по вакцинации.

Техас и Миссисипи также объявили о полном открытии бизнесов всех категорий. Ряд других штатов, тоже преимущественно республиканских, вводят послабления, хотя и не такие масштабные.

Битва за вакцину: Италия создала прецедент

Правительство Италии заблокировало поставку партии вакцин AstraZeneca, предназначавшихся для Австралии. Речь идет о 250 тысячах доз, произведенных на одном из итальянских заводов AstraZeneca.

Таким образом, Италия первой из стран ЕС применила новую меру, согласно которой Евросоюз может заблокировать экспорт вакцины за пределы блока, если производитель прежде не выполнил свои обязательства перед европейскими заказчиками.

EPA Вакцина AstraZeneca доставляется в Австралию вот в таких контейнерах

Власти Австралии сказали, что потеря одной партии не сильно скажется на ходе кампании по вакцинации, но попросили Еврокомиссию, которая поддержала действия Италии, пересмотреть это решение.

До конца марта AstraZeneca сможет поставить Евросоюзу лишь 40% от количества, изначально запланированного на первый квартал 2021 года. Существенные задержки происходят также с поставками Pfizer.

Разработанную Еврокомиссией программу вакцинирования критикуют за плохую организацию и сорванные сроки. Брюссель заявляет, что виной этому - не выполняющие обязательств поставщики.

Европа принимает меры

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил в интервью интернет-изданию Politico, что страны Евросоюза могут использовать российскую и китайскую вакцины против коронавируса, если считают это необходимым. При этом европейский регулятор пока не одобрил эти препараты. Но в Брюсселе признают, что необходимо искать способы ускорить процесс вакцинации населения Европы. Чехия и Венгрия уже заявили, что готовы принять российский препарат.

Дания вслед за Францией и Германией одобрила использование вакцины AstraZeneca в возрастной группе старше 65 лет. Свое решение датское правительство обосновывает последними исследованиями, проведенными в Шотландии, которые показали, что препарат эффективен для всех возрастных категорий.

Reuters Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (справа) и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц (слева) встретились в Израиле с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили совместное создание вакцины против Covid-19

Дания, Австрия и Израиль заключили соглашение о совместной работе над будущими вакцинами против коронавируса. Ученые этих трех стран считают, что к новым разработкам надо приступать как можно скорее, потому что существующие вакцины скоро станут неэффективными из-за мутаций вируса. Переговоры об альянсе прошли накануне в Тель-Авиве. Евросоюз в целом не возражает против участия своих членов в проекте, но Франция настаивает, чтобы в его основу легла существующая стратегия ЕС.

Самый близкий к проливу Ла-Манш регион Франции - Па-де-Кале - вводит так называемый "локдаун выходных дней". Пока неясно, сколько недель подряд будет действовать эта мера, но, по словам местных властей, на данном этапе она необходима на фоне недавнего скачка заболеваемости. Во Франции долгое время действовали жесткие ограничения - от полных локдаунов до комендантского часа. Сейчас строгие карантинные меры сняты практически по всей стране кроме Дюнкерка к востоку от Кале и Ниццы на Лазурном берегу. Бары, рестораны и курорты остаются закрытыми по всей стране. Французское правительство рассчитывает, что к лету вакцинацию пройдут две трети взрослого населения страны - порядка 30 млн человек.

Германия остается в локдауне по меньшей мере до конца марта. Власти обеспокоены тем, что лишь в двух федеральных землях из 16 достигнут минимальный уровень заражаемости - 50 человек на 100 тыс. населения. Такую цель Берлин поставил уже несколько месяцев назад, но пока контролировать ситуацию не удается.

В Британии разыскали пропавшего переносчика "бразильского штамма"

Власти Великобритании наконец-то нашли шестого человека, который привез в Великобританию "бразильский" штамм коронавируса. На прошлой неделе власти зафиксировали шесть случаев заражения новым штаммом, впервые обнаруженным в Бразилии. Пятерых носителей идентифицировали сразу, а шестой сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, но не оставил медикам своих данных.

Ученые считают, что бразильский вариант более заразен. Высказывались опасения, что вакцины против него могут быть не столь эффективны. Однако главный врач британской Национальной службы здравоохранения Стивен Поуис считает, что существующие вакцины можно быстро адаптировать под новые мутации коронавируса.

В понедельник в Британии начинается первый этап снятия карантинных ограничений: школы смогут вновь принять учеников. Дети старше 11 лет будут возвращаться за парты поэтапно. Во многих средних школах введено правило ношения масок учениками во время уроков.

Школа в Британии Getty Images Ученики средних школ Британии теперь должны будут находится в масках постоянно. Раньше это было необходимо лишь при перемещении по зданию школы

Многие родители недовольны, в ряде городов на местном уровне появились онлайн-петиции против масок на уроках. В качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом школы обещают регулярно проветривать помещения.

Британия - наиболее пострадавшая от пандемии страна Европы. Она замыкает пятерку стран с самым большим числом заболевших - 4,2 млн человек, этот показатель лишь немного ниже, чем у России. По числу умерших Британия также на пятом месте в мире - 124,2 тыс. человек.

Кипр готов открыться для туризма

Власти Кипра объявили, что с мая откроют свои курорты для туристов из Британии, которые смогут подтвердить, что прошли вакцинацию. Британский туризм особенно важен для острова, так как приносит самый большой доход кипрской туриндустрии.

Пляжи на Кипре Getty Images В отпускной сезон 2020 года Кипр понес большие убытки из-за отсутствия туризма в привычных масштабах

С 1 мая привитые британцы смогут беспрепятственно лететь на Кипр. В прошлом году это было сопряжено со многими трудностями и дополнительными затратами. К примеру, минимальная стоимость теста на ковид, без которого нельзя было сесть в самолет, составляла 200 фунтов (около 280 долларов) для взрослого. Но далеко не все, кто был готов заплатить, смогли уехать вовремя, так как очереди в частных лабораториях Британии были расписаны на недели вперед.

Решение Кипра стало приятной новостью для британцев, которые уже думают о летних отпусках, но есть две трудности: во-первых, в начале мая в Британии еще будут действовать ограничения на поездки за границу, а во-вторых - есть сомнения, что к маю власти успеют завершить вакцинацию. На данный момент прививки получают граждане в возрастной группе старше 65 лет, к другим категориям власти еще даже не приступили.

Прививка для приматов

В зоопарке Сан-Диего провели вакцинацию нескольких приматов, среди которых четыре орангутана, пять бабуинов и несколько горилл. Экспериментальная вакцина для животных была экстренно создана после того, как в январе была зафиксирована вспышка коронавируса среди горилл зоопарка.

Тогда заболели восемь особей, и это был первый в мире случай заболевания Covid-19 среди обезьян. Все гориллы выжили и идут на поправку, сообщают в пресс-службе зоопарка Сан-Диего.