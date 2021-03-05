Фотоновость: перед таллиннской больницей выстроилась очередь из скорых

Разместивший его в Twitter автор пишет: «Коронавируса не существует и в больнице нет пациентов. Коллега добавил в Фейсбук фотографию, что происходит сейчас в ИТК (Ида-Таллиннской центральной больнице — прим.ред.)».

Комментирующие его в группе Facebook «Просто о медицине» медики отмечают, что «каждую неделю все тяжелее и тяжелее», «в среду ночью два часа стояла очередь из скорых», «весной мы не видели именно таких пациентов. Сейчас по описанию и клинике именно то, что было в Италии».

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7609 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1536, то есть 20,2% от общего количества тестов.

По состоянию на утро 5 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 578 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 56 пациентам, из которых 30 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.