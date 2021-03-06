Турция по-прежнему будет требовать с туристов тесты на COVID-19
Турецкие власти продлили действие требования об обязательном предоставлении отрицательного теста на коронавирус для въезда в страну.
Турецкие власти продлили действие требования об обязательном предоставлении отрицательного теста на коронавирус для въезда в страну.
«Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию», — пишет портал Фонтанка, ссылаялсь на сообщение посольства.
Иметь справку об отсутствии COVID-19 обязаны туристы старше 6 лет. Те, у кого её не окажется, не будут допущены на рейс.
Требование не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также членов экипажей самолётов.
В начале марта этого года турецкие власти заявили о частичной отмене ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Однако в стране ещё остаются регионы с высоким риском заболевания COVID-19. Среди них — Стамбул и Анталья. В Турции также продолжает действовать комендантский час с девяти вечера до пяти утра. С ограничениями и, в большинстве случаев, только на вынос, работает общепит. Начать туристический сезон турецкие курорты планировали в апреле 2021 года.