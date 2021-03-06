Турция по-прежнему будет требовать с туристов тесты на COVID-19

«Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию», — пишет портал Фонтанка, ссылаялсь на сообщение посольства.

Иметь справку об отсутствии COVID-19 обязаны туристы старше 6 лет. Те, у кого её не окажется, не будут допущены на рейс.

Требование не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также членов экипажей самолётов.