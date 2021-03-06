Сб, 6.03.2021
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  • Полиция остановила гнавший с безумной скоростью BMW при помощи "ежа"

Галерея ⟩ Полиция остановила гнавший с безумной скоростью BMW при помощи "ежа"

В уездах Ярвамаа и Вильяндимаа полиции пришлось принять участие в погоне, которая закончилась принудительным задержанием беглеца, пишет Postimees.

В пятницу в 20.43 в Имавере полицейские подали водителю автомобиля BMW сигнал к остановке. Вместо того чтобы остановиться, 23-летний водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться.

13-минутная погоня закончилась на дороге Имавере-Вильянди в Выйстре Вильяндиского уезда после того, как полицейские Вильяндиского отделения бросили «ежа» на проезжую часть. У проехавшего по нему BMW лопнули две шины, и через несколько километров BMW остановился на дороге.

За рулем был 23-летний мужчина. Почему он решил сбежать, полиция на месте задержания сказать не смогла.

События начались, когда водитель BMW привлек внимание других участников дорожного движения небезопасным стилем вождения, и в центр тревоги сообщили о потенциально опасном водителе.

Действия молодого водителя были чрезвычайно опасными, так как скорость достигала почти 200 км/ч, а в то время, когда водитель пытался скрыться, на дороге было интенсивное движение, и его действия угрожали его жизни и здоровью других участников дорожного движения. 

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