Галерея ⟩ Полиция остановила гнавший с безумной скоростью BMW при помощи "ежа"
В уездах Ярвамаа и Вильяндимаа полиции пришлось принять участие в погоне, которая закончилась принудительным задержанием беглеца, пишет Postimees.
В уездах Ярвамаа и Вильяндимаа полиции пришлось принять участие в погоне, которая закончилась принудительным задержанием беглеца, пишет Postimees.
В пятницу в 20.43 в Имавере полицейские подали водителю автомобиля BMW сигнал к остановке. Вместо того чтобы остановиться, 23-летний водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться.
13-минутная погоня закончилась на дороге Имавере-Вильянди в Выйстре Вильяндиского уезда после того, как полицейские Вильяндиского отделения бросили «ежа» на проезжую часть. У проехавшего по нему BMW лопнули две шины, и через несколько километров BMW остановился на дороге.
За рулем был 23-летний мужчина. Почему он решил сбежать, полиция на месте задержания сказать не смогла.
События начались, когда водитель BMW привлек внимание других участников дорожного движения небезопасным стилем вождения, и в центр тревоги сообщили о потенциально опасном водителе.
Действия молодого водителя были чрезвычайно опасными, так как скорость достигала почти 200 км/ч, а в то время, когда водитель пытался скрыться, на дороге было интенсивное движение, и его действия угрожали его жизни и здоровью других участников дорожного движения.