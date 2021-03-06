Коронавирус диагностирован еще у 1542 жителей Эстонии, скончались семь человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7525 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1542, то есть 20,5% от общего количества тестов.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7525 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1542, то есть 20,5% от общего количества тестов.
Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 926 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 727 новых случаев заболевания в Харьюмаа приходится на Таллинн.
195 новых положительных тестов добавилось в Ида-Вирумаа, 95 - в Ляэне-Вирумаа, 76 - в Тартумаа, 53 - на Сааремаа, 36 - в Пярнумаа и 24 - в Вырумаа. 22 новых случая заражения зарегистрировано в Ляэнемаа, по 20 - в Рапласком и Вильяндиском уездах, 12 - в Ярваском уезде, 11 - в Валгаском уезде, 9 - в Йыгеваском уезде, 4 - на Хийумаа и 2 - в Пыльваском уезде. В случае 37 положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.
За последние сутки скончалось 7 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число скончавшихся от коронавируса в Эстонии с начала пандемии - 644 человека.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 1253,7, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 18,2%.
По состоянию на утро 6 марта в больниах находятся 578 пациентов с COVID-19, из которых 56 нуждаются в интенсивной терапии, из них 35 находятся на контролируемом дыхании.
В больницах было открыто 90 новых случаев заражения COVID-19. 62 человека были отправлены домой, а 14 человек были переведены из Covid-отделения в обычное.
За сутки скончались семь человек, инфицированных коронавирусом - 90-летняя женщина, 89-летний мужчина, 87-летняя женщина, 85-летний мужчина, 83-летняя женщина. 82-летний мужчина и 70-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 644 человека, инфицированных коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах закрытло 3963 случая COVID-19 в отношении 3814 человек.
По состоянию на 6 марта выздоровел 55 161 человек. Из них у 39 259 человек (71,2%) был закрыт больничный случай, 15 902 человека (28,8%) сдали положительный результат теста более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии весной 2020 года возможностей обнаружения коронавируса было проведено более 975 820 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 73 684 первичных положительных результата теста (7,5% от общего количества тестов). Более подробную статистику испытаний на корону можно посмотреть на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart.
В течение дня было введено 7104 дозы вакцины, всего вакцинировано 97 858 человек, из которых 43 745 получили обе дозы.
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель прило жения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 268 384 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 4670 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 1073.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Ввиду интенсивного распространения инфекции в Эстонии действуют более строгие ограничения для борьбы с коронавирусом. Общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения и высшие учебные заведения находятся на дистанционном обучении до конца марта. Общественные мероприятия в помещениях запрещены. Кинотеатры, театры, концертные залы, музеи закрыты по всей Эстонии. Разрешены только индивидуальные тренировки и досуговая деятельность. На выходных торговые предприятия и предприятия общественного питания должны быть закрыт; по выходным предприятия общественного питания должны закрываться для посетителей в 18 часов, продажа еды с собой разрешена во все дни недели. Во все дни недели могут работать продуктовые магазины и торговые точки, предлагающие товары первой необходимости (например, оптики и аптеки).
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.