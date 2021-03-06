Коронавирус диагностирован еще у 1542 жителей Эстонии, скончались семь человек

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 926 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 727 новых случаев заболевания в Харьюмаа приходится на Таллинн.

195 новых положительных тестов добавилось в Ида-Вирумаа, 95 - в Ляэне-Вирумаа, 76 - в Тартумаа, 53 - на Сааремаа, 36 - в Пярнумаа и 24 - в Вырумаа. 22 новых случая заражения зарегистрировано в Ляэнемаа, по 20 - в Рапласком и Вильяндиском уездах, 12 - в Ярваском уезде, 11 - в Валгаском уезде, 9 - в Йыгеваском уезде, 4 - на Хийумаа и 2 - в Пыльваском уезде. В случае 37 положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

За последние сутки скончалось 7 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число скончавшихся от коронавируса в Эстонии с начала пандемии - 644 человека.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 1253,7, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 18,2%.

За сутки открыто 90 новых больничных случаев COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 582 пациента

По состоянию на утро 6 марта в больниах находятся 578 пациентов с COVID-19, из которых 56 нуждаются в интенсивной терапии, из них 35 находятся на контролируемом дыхании.

В больницах было открыто 90 новых случаев заражения COVID-19. 62 человека были отправлены домой, а 14 человек были переведены из Covid-отделения в обычное.

За сутки скончались семь человек, инфицированных коронавирусом - 90-летняя женщина, 89-летний мужчина, 87-летняя женщина, 85-летний мужчина, 83-летняя женщина. 82-летний мужчина и 70-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 644 человека, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах закрытло 3963 случая COVID-19 в отношении 3814 человек.

По состоянию на 6 марта выздоровел 55 161 человек. Из них у 39 259 человек (71,2%) был закрыт больничный случай, 15 902 человека (28,8%) сдали положительный результат теста более 28 дней назад, и человек не находится в больнице, то есть ожидает подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии весной 2020 года возможностей обнаружения коронавируса было проведено более 975 820 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 73 684 первичных положительных результата теста (7,5% от общего количества тестов). Более подробную статистику испытаний на корону можно посмотреть на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart.



В течение дня было введено 7104 дозы вакцины, всего вакцинировано 97 858 человек, из которых 43 745 получили обе дозы.

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