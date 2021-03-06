За плинтусом на кухне можно найти что-то совершенно неожиданное и очень приятное

Крейг Харриган, мастер кухонной мебели из Перта, при установке новой кухонной мебели в доме клиента, обнаружил за плинтусом маленькую бутылочку виски Glenkinchie и послание, содержанием которого Крейг решил поделиться со своими подписчиками в TikTok.

«Джек и Мэй жили здесь со своими тремя детьми и собакой. Ремонт кухни был сделан в апреле-​​мае 2001 года. Всего хорошего, этот напиток для вас», - говорится в сообщении, оставленном предыдущими жителями дома.