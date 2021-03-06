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  • За плинтусом на кухне можно найти что-то совершенно неожиданное и очень приятное

За плинтусом на кухне можно найти что-то совершенно неожиданное и очень приятное

Снимок иллюстративный. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Житель западной Австралии в ходе работ по установке мебели обнаружил сюрприз от предыдущих хозяев дома, рассказывает Kodustiil.

Крейг Харриган, мастер кухонной мебели из Перта, при установке новой кухонной мебели в доме клиента, обнаружил за плинтусом маленькую бутылочку виски Glenkinchie и послание, содержанием которого Крейг решил поделиться со своими подписчиками в TikTok.

«Джек и Мэй жили здесь со своими тремя детьми и собакой. Ремонт кухни был сделан в апреле-​​мае 2001 года. Всего хорошего, этот напиток для вас», - говорится в сообщении, оставленном предыдущими жителями дома.  

Друзья Крейга по TikTok очарованы милым поступком этой семьи. Многие теперь планируют делать то же самое у себя дома.

@hooserice88

Carrying out essential work! Great find. Not sure I would drink it tbh. #fyp #drink #whisky #scotland #scottish #wrenkitchen #VideoSnapChallenge

♬ original sound - Craig Harrigann

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