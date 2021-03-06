Финская молодежь вынуждена экономить, чтобы позволить себе снять квартиру

При этом молодежь довольна своими жилищными условиями, о чем свидетельствует свежий опрос Министерства окружающей среды и Ассоциации молодежного жилья NAL.

Между тем, большая конкуренция на рынке съемного жилья и высокая стоимость аренды заставляют молодых экономить на других бытовых расходах. Тем не менее, большинство молодых людей хорошо справляется с жилищными расходами.

При этом молодым сложно приобрести собственное жилье, поскольку для покрытия высоких жилищных расходов параллельно с учебой приходится работать.

Только 17% опрошенных имеют собственное жилье, когда десять лет назад таких было порядка 30%.

Две трети респондентов планируют покупку собственного жилья, однако большинство считает, что планы можно реализовать лишь через 4-10 лет. Согласно результатам опроса, причинами этого стали рост цен на жилье в городах, а также то, что доходы молодежи значительно не увеличились по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в 2014 году.