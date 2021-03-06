Финская молодежь вынуждена экономить, чтобы позволить себе снять квартиру
Молодые жители Финляндии все реже имеют собственное жилье. За последние семь лет цены на жилье в городах выросли, а доходы молодежи фактически не изменились, передает Yle.fi.
Молодые жители Финляндии все реже имеют собственное жилье. За последние семь лет цены на жилье в городах выросли, а доходы молодежи фактически не изменились, передает Yle.fi.
При этом молодежь довольна своими жилищными условиями, о чем свидетельствует свежий опрос Министерства окружающей среды и Ассоциации молодежного жилья NAL.
Между тем, большая конкуренция на рынке съемного жилья и высокая стоимость аренды заставляют молодых экономить на других бытовых расходах. Тем не менее, большинство молодых людей хорошо справляется с жилищными расходами.
При этом молодым сложно приобрести собственное жилье, поскольку для покрытия высоких жилищных расходов параллельно с учебой приходится работать.
Две трети респондентов планируют покупку собственного жилья, однако большинство считает, что планы можно реализовать лишь через 4-10 лет. Согласно результатам опроса, причинами этого стали рост цен на жилье в городах, а также то, что доходы молодежи значительно не увеличились по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в 2014 году.
На опрос ответили 1500 человек в возрасте от 18 до 29 лет.