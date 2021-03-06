Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше, шесть человек погибли

По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву - 6 человек погибли, 34 получили ранения. В автобусе было 57 человек. Все они граждане Украины.

На место аварии были отправлены два вертолета для перевозки раненых: польская служба медицинской помощи с воздуха и военная служба MI8. Пассажиров из перевернувшегося автобуса эвакуировали пожарные.

Всего изначально было госпитализировано 34 человека. 18 человек, не нуждающихся в госпитализации, были доставлены в соседнее общежитие.

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.