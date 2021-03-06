Завершен конкурс на художественное решение открытой территории круизного терминала

По словам председателя жюри и руководителя отдела развития инфраструктуры Таллиннского порта Хеле-Май Метсаль, работа-победитель имеет красивую современную форму и выглядит элегантно и эстетично. «Работа хорошо использует потенциал местности, создавая возможность солнечному свету проходить через нее и освещать с разных сторон. Объект будет хорошо просматриваться и даст каждому гостю возможность по-разному прочувствовать то, что он увидит».

Автор работы-победителя, Арго Мянник, был вдохновлен портом и волнами. «Порт – такое место, которое можно либо быстро покинуть, ибо остановиться и сказать себе: "Я прибыл". Волна в физике означает и движение, и остановку. Она движется, а ее частицы – неподвижны. Моя скульптура Laine отражает движение людей - их встречи и расставания. А в порту всегда происходят встречи и проводы», - сказал Мянник.