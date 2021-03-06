Свет обещает заняться очагами заболеваемости на предприятиях в Ласнамяэ

"Сначала мы надеемся получить от Департамента здоровья информацию о компаниях, где возникли очаги инфицирования, и тогда вместе будем искать возможности, как ограничить распространение вируса", - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет ERR. Он надеется получить соответствующую информацию от департамента в начале следующей недели.

Свет сказал, что в южной части Ласнамяэ - к югу от улицы Пунане и Петербури-теэ - находятся десятки производственных предприятий и склады, на которых работают тысячи людей, живущих по большей части в Ласнамяэ. "Это самая крупная промышленная зона Таллинна, и большая часть работающих на этих предприятиях людей не может выполнять свои задачи удаленно", - отметил он, добавив, что это является одной из причин того, почему в Ласнамяэ высокий уровень заражения коронавирусом.

Руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Маргит Каллас сказала ERR, что инфицирование на рабочих местах происходит все чаще, добавляются новые очаги.

"Работодатели обязаны предотвращать распространение коронавируса на рабочем месте. Это включает изоляцию людей, находившихся в контакте с инфицированным, а также соблюдение основных принципов на рабочем месте и во время перерыва - рассредоточение людей, обязанность носить маску, обеспечение наличия дезинфицирующих средств и возможность работать удаленно", - подчеркнула Каллас.

Если Таллинн с понедельника начнет оповещать квартирные товарищества о том, что в доме живет пять или больше инфицированных коронавирусом, выдавать им средства для дезинфекции поверхностей в местах общего пользования, а также предлагать маски для жильцов, то с очагами на рабочих местах придется действовать иначе.