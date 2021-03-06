Картина дня: разборка со стрельбой, полицейская погоня и критическое положение больниц

Коронавирус диагностирован еще у 1542 жителей Эстонии, скончались семь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7525 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1542, то есть 20,5% от общего количества тестов. Читать дальше...

Очереди из скорых перед таллиннскими больницами: каждые 20 минут поступают связанные с коронавирусом вызовы

Столичная «неотложка» активизировала все свои мощности, поскольку почти каждые 20 минут таллиннской скорой поступают вызовы, связанные с коронавирусом, сообщил главный врач службы Tallinna Kiirabi Рауль Адлас. Читать далее...

Руководитель больницы: коронапациентов уже увозят в Южную Эстонию

В Раквереской больнице критическая ситуация. Нагрузка на скорую чрезвычайно высока. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Торговые центры опустели, в продуктовых магазинах - аншлаг

Правительство на этой неделе приняло решение, что на выходных в торговых центрах будут закрыты все магазины, кроме тех, которые предлагают товары первой необходимости. Postimees прогулялся по таллиннским торговым центрам, чтобы узнать, как там обстоят дела. Читать дальше...

Цитирование Конституции не избавляет от необходимости надевать маску в торговом центре

В раквереском торговом центре Vaala группа молодых людей недавно пыталась уговорить охранников, проверявших обязательность ношения маски, пропустить их без средств защиты. Молодые люди цитировали конституцию и утверждали, что их права нарушаются. Читать дальше...

Автобус вылетел в кювет и перевернулся: пострадавших увезли на скорой

Сегодня, 6 марта, в 20:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шестом километре шоссе Раквере-Хальяла в кювет выехал ехавший по маршруту Нарва-Таллинн автобус Scania. Читать далее...

"Не припомню таких трудных времен": продавцы цветов в преддверии 8 марта готовятся к убыткам

Из-за коронавируса цветочные магазины весь год заказывают меньше цветов чем обычно, но введенные перед Женским днем ограничения ​​вызывают у продавцов дополнительные опасения. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Итог полицейского рейда: места общепита соблюдают требования, но было и исключение

Вчера вечером полиция проверила соблюдение коронавирусных ограничений в тартуских барах, ресторанах, отелях и развлекательных заведениях. Рейд начался после 22.30 с центра города, но там царила тишина. Читать дальше...

ФОТО 〉 Стрельба у многоквартирного дома: оскорбление тещи местного «крестного отца» привело к вооруженной разборке

В пятницу, 5 марта, в 23:30 в волости Ярва в деревне Койги раздались выстрелы, которые стали кульминацией ссоры, в ходе которой местный молодой человек якобы оскорбил тещу местного злоумышленника. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 И тебя вылечат, и меня вылечат

Ключевое слово последних недель – агрессия. Эта агрессия буквально разлита в воздухе, ее немотивированные приступы как последствия затяжной и тяжелой психической усталости нет-нет да прорываются в заголовках новостей. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Один в поле не воин

Вводить или не вводить? Ограничивать или не ограничивать? Закрывать или не закрывать? Кажется, этим вопросом озабочены все жители страны: от президента до рядового депутата, от премьер-министра до руководителей самоуправлений, от крупного предпринимателя до кухарки. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Полиция остановила гнавший с безумной скоростью BMW при помощи "ежа"

В уездах Ярвамаа и Вильяндимаа полиции пришлось принять участие в погоне, которая закончилась принудительным задержанием беглеца после того, как полицейские Вильяндиского отделения бросили «ежа» на проезжую часть. Читать дальше...

Банк: суммы выплат покидающим вторую пенсионную ступень станут известны только к сентябрю

Фондовый управляющий AS SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв напоминает тем, кто покидает вторую пенсионную ступень, что к тому времени, когда они получат деньги, ситуация на финансовых рынках может измениться, и окончательная стоимость пенсионных паев выяснится только к началу сентября. Читать дальше...

Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше, шесть человек погибли

Шестеро украинцев погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины. По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. Читать дальше...