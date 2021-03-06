Картина дня: разборка со стрельбой, полицейская погоня и критическое положение больниц
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 марта.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7525 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1542, то есть 20,5% от общего количества тестов. Читать дальше...
Столичная «неотложка» активизировала все свои мощности, поскольку почти каждые 20 минут таллиннской скорой поступают вызовы, связанные с коронавирусом, сообщил главный врач службы Tallinna Kiirabi Рауль Адлас. Читать далее...
В Раквереской больнице критическая ситуация. Нагрузка на скорую чрезвычайно высока. Читать далее...
Правительство на этой неделе приняло решение, что на выходных в торговых центрах будут закрыты все магазины, кроме тех, которые предлагают товары первой необходимости. Postimees прогулялся по таллиннским торговым центрам, чтобы узнать, как там обстоят дела. Читать дальше...
В раквереском торговом центре Vaala группа молодых людей недавно пыталась уговорить охранников, проверявших обязательность ношения маски, пропустить их без средств защиты. Молодые люди цитировали конституцию и утверждали, что их права нарушаются. Читать дальше...
Сегодня, 6 марта, в 20:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шестом километре шоссе Раквере-Хальяла в кювет выехал ехавший по маршруту Нарва-Таллинн автобус Scania. Читать далее...
Из-за коронавируса цветочные магазины весь год заказывают меньше цветов чем обычно, но введенные перед Женским днем ограничения вызывают у продавцов дополнительные опасения. Читать дальше...
Вчера вечером полиция проверила соблюдение коронавирусных ограничений в тартуских барах, ресторанах, отелях и развлекательных заведениях. Рейд начался после 22.30 с центра города, но там царила тишина. Читать дальше...
В пятницу, 5 марта, в 23:30 в волости Ярва в деревне Койги раздались выстрелы, которые стали кульминацией ссоры, в ходе которой местный молодой человек якобы оскорбил тещу местного злоумышленника. Читать дальше...
Ключевое слово последних недель – агрессия. Эта агрессия буквально разлита в воздухе, ее немотивированные приступы как последствия затяжной и тяжелой психической усталости нет-нет да прорываются в заголовках новостей. Читать дальше...
Вводить или не вводить? Ограничивать или не ограничивать? Закрывать или не закрывать? Кажется, этим вопросом озабочены все жители страны: от президента до рядового депутата, от премьер-министра до руководителей самоуправлений, от крупного предпринимателя до кухарки. Читать дальше...
В уездах Ярвамаа и Вильяндимаа полиции пришлось принять участие в погоне, которая закончилась принудительным задержанием беглеца после того, как полицейские Вильяндиского отделения бросили «ежа» на проезжую часть. Читать дальше...
Фондовый управляющий AS SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв напоминает тем, кто покидает вторую пенсионную ступень, что к тому времени, когда они получат деньги, ситуация на финансовых рынках может измениться, и окончательная стоимость пенсионных паев выяснится только к началу сентября. Читать дальше...
Шестеро украинцев погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины. По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. Читать дальше...