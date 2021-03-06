Европа не может договориться об отмене перевода часов
На уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор нет единого видения новых условий для перевода часов дважды в год, признало LETA Министерство экономики Латвии, пишет Rus.TVNET.
На уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор нет единого видения новых условий для перевода часов дважды в год, признало LETA Министерство экономики Латвии, пишет Rus.TVNET.
Таким образом, ЕС продолжит менять время дважды в год. Переход на летнее время в этом году состоится 28 марта в три часа ночи, когда часы надо будет перевести на час вперед - это ночь с субботы на воскресенье.
"Поскольку общее видение новых условий для изменения времени дважды в год на уровне ЕС еще не достигнуто, ранее утвержденная процедура все еще актуальна - летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. В связи с этим летнее время в этом году будет будет в силе до 31 октября 2021 года", - пояснили в латвийском ведомстве.
В 2018 году в Европе подняли вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры перевода часов. Поэтому Европейская комиссия (ЕК) провела опрос граждан в государствах-членах ЕС, в ходе которого большинство населения выразило мнение, что существующие договоренности должны быть отменены.
Так, 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект новой директивы, призывающей остановить сезонный перевод часов на всей территории ЕС.
Обсуждения до сих пор показали, что наиболее подходящим временем для отмены сезонного сдвига будет 2021 год, но обсуждения на уровне ЕС все еще продолжаются, и в настоящее время нет указаний относительно того, когда следует одобрить возможные изменения.