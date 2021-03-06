Легкоатлет Назаров установил рекорд Эстонии и вышел в финал ЧЕ

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что эстонский спринтер Карл Эрик Назаров показал блестящие результаты в утренней сессии чемпионата Европы по легкой атлетике в польском городе Торунь. Сначала 21-летний спортсмен с результатом 6,67 секунды выиграл свой забег в первом раунде.

А несколько часов спустя блестяще выступил и на полуфинальной стадии. В своем забеге он пробежал вторым за 6,62 секунды, что дало ему путевку в финал. При этом Назаров установил новый рекорд Эстонии, побив свое же предыдущее достижение на 0,01 секунды. Финал в этом виде программы состоится в субботу поздно вечером.

Также успешно выступил в субботу и еще один эстонец - Кейсо Педрикс. В своем забеге первого раунда на дистанции 60 метров с барьерами он пробежал за 7,79 секунды, занял третье место и уверенно пробился в полуфинал. За выход в финал Педрикс поборется в воскресенье в утренней сессии соревнований.