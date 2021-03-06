Сложная ситуация на дорогах ⟩ Автомобиль с водителем и тремя детьми врезался в дерево

Как сообщает полиция, в 18:05 в Харьюмаа в деревне Калеси Volkswagen Touareg врезался в дерево.

Медики скорой помощи на месте оказали первую помощь находившимся в автомобиле мужчине и троим детям.

Полиция отмечает, что на месте происшествия дорога была скользкой, другие обстоятельства ДТП выясняются.

На дорогах Эстонии из-за непогоды сохраняется сложная ситуация

На дорогах Эстонии в субботу во второй половине дня в условиях снегопада и колебания температуры сохраняется сложная ситуация, предупредил Центр управления дорожным движением.

Во второй половине дня в субботу в Эстонии сохранялась облачная погода, местами снег и метель. В Западной Эстонии осадки перейдут в мокрый снег и дождь, при этом температура воздуха в регионе колеблется в пределах от -3 до +2 градусов. В остальных регионах Эстонии сохраняется минусовая температура.

В ночь на воскресенье в Эстонии в первые ночные часы будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег, местами метель, на западе также и дождь, опасность гололёда, на дорогах гололедица. После полуночи, начиная с севера, облачность рассеется и плотные осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье западный и северо-западный ветер 10-15, порывами 20 м/с, после полуночи повсеместно перейдет к северо-западному и останется сильным. Температура воздуха в течение ночи -1..+3, к утру понизится до -1..-6°С.