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В Калифорнии объявили о скором открытии парков развлечений, карантинные меры также ослабляют в Москве. Однако в некоторых странах ситуация с распространением Covid-19 ухудшается: в Польше власти говорят о третьей волне заболевания, а в чешских Карловых Варах из-за большой нагрузки сломался единственный крематорий.

Диснейленд Getty Images

Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в обзоре Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии Covid-19 в мире заразились более 116 млн человек, умерло почти 2,6 млн. Больше всего зараженных выявлено в США - почти 29 млн человек, на втором месте - Индия (11 млн), на третьем - Бразилия (10,8 млн), на четвертом - Россия (4,26 млн). Пятерку замыкает Британия, где заразились 4,21 млн человек.

Резкий скачок заболеваемости в Польше

Тем временем в Польше за последнюю неделю число людей, заболевших коронавирусом, выросло на 23%. Власти страны говорят о третьей волне заболевания.

Прохожие в Варшаве. Reuters Власти Польши говорят о третьей волне заболевания

В субботу польское министерство здравоохранения заявило о 14,8 тыс. случаях Covid-19 и 245 умерших за день. При этом число людей, госпитализированных из-за коронавируса, выросло за семь дней на 16%.

Как передает корреспондент Би-би-си в Варшаве, в двух северных областях Польши, где быстрее всего растет заболеваемость, закрываются торговые центры, кинотеатры и спортивные центры. На юге страны ситуация немного лучше, и местные больницы готовы принимать пациентов из соседних Чехии и Словакии.

По словам нашего корреспондента, сейчас в Польше зафиксирован самый высокий уровень распространения Covid-19 с ноября прошлого года.

Власти страны предупреждают, что местным жителям, скорее всего, придется снова праздновать Пасху в одиночестве.

В Карловых Варах сломался крематорий

Сложной остается ситуация с коронавирусом в Чехии, где уровень заболеваемости Covid-19 самый высокий в Евросоюзе (115,7 тыс. на миллион жителей).

В Карловых Варах из-за перегрузки в связи с большим числом умерших от коронавируса вышла из строя печь единственного в крае крематория.

Getty Images В Чехии самый высокий в Евросоюзе уровень заболеваемости Covid-19

"Смертность в крае в первые месяцы этого года в два раза выше по сравнению с прежними годами, поэтому нагрузка на печь крематория была запредельной, вместо обычных 200 сжиганий в месяц ныне делалось по 400 и более. Это и привело к поломке механизма", - заявил представитель городской мэрии Ян Копал (цитата по РИА "Новости").

По его словам, печь начнут чинить на следующей неделе, а пока в зданиях крематория будут проходить только церемонии прощания. "В Карловарском крае ситуация с распространением заболевания коронавирусом одна из самых тяжелых в стране, в среднем, число зараженных у нас в 3-4 раза больше, чем, например, в краях на востоке республики", - заключил представитель мэрии.

По словам Копала, в крае преобладает "британский" штамм коронавируса - его выявляют в 80% новых случаев заражения.

Столкновения в Парагвае

В Парагвае в пятницу вечером произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными реакцией властей на пандемию коронавируса.

Reuters Некоторые демонстранты в Парагвае жгли машины

Сотрудники полиции применили для разгона демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. По меньшей мере восемь протестующих и 12 полицейских получили ранения. Участники акции протеста сожгли несколько автомобилей и разгромили магазины.

В Парагвае резко выросло число заболевших Covid-19, местная система здравоохранения оказалась на грани коллапса. Парагвайский министр здравоохранения подал в отставку.

Оппозиция и протестующие обвиняют власти в том, что они вовремя не направили нужные ресурсы на борьбу с коронавирусом и требуют отставки президента Марио Абдо Бенитеса.

В Парагвае, стране с семимиллионным населением, вакцину получили пока только 4 тыс. человек.

В Калифорнии открывается Диснейленд

С 1 апреля в американском штате Калифорния после почти года перерыва откроются парки развлечений, включая "Диснейленд", а также концертные площадки и места проведения спортивных соревнований.

Диснейленд Reuters

Работать парки развлечений будут с ограничениями. Власти штата решили, что парки, расположенные в "красной" зоне (области, где регистрируется более семи заражений коронавирусом в сутки), смогут принимать только 15% от обычного объема посетителей, а билеты в них смогут бронировать только жители штата. В менее опасных "желтой" и "оранжевой" зонах парки смогут принимать 35% и 25% зрителей соответственно.

В настоящее время округи Лос-Анджелес и Орандж, где располагаются "Диснейленд" и парк развлечений кинокомпании Universal Studios, находятся в "фиолетовой" зоне - области с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Однако власти ожидают, что в течение нескольких недель ситуация улучшится и статус этих округов будет изменен на более безопасный.

Концертные площадки и стадионы, расположенные в "красной" зоне, смогут принимать 20% от максимального числа посетителей, в "оранжевой" зоне - 33%, а в "желтой" - 67%. "Мы чувствуем, что сейчас подходящее время возобновить каким-то образом подобную деятельность в безопасном, размеренном и осторожном режиме", - приводит слова представителя департамента здравоохранения штата Марка Гэли телеканал Си-эн-эн.

Президент "Диснейленда" Кен Потрок заявил, что это решение означает "возвращение тысяч людей к работе и большую помощь местному бизнесу и всему нашему сообществу".

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Калифорнии было выявлено более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 53 854 человека. По оценкам газеты Los Angeles Times, вакцинировались уже больше 17% жителей штата, т.е. около 7 миллионов человек.

Пожилым москвичам разблокируют проездные, заболел помощник Путина

Ослабление ограничений, введенных из-за пандемии, решили провести и власти России, где в субботу зарегистрировано 11 022 новых случая заражения коронавирусом.

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта отменяется обязательный домашний режим для жителей города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Их социальные карты для проезда на общественном транспорте, заблокированные с октября 2020 года, снова будут работать.

Как заявил Собянин, суточный прирост случаев заражения в Москве уменьшился почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года, а по госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза.

Однако этим группам населения все равно рекомендуют сохранять режим самоизоляции. "Ваш возраст и ваши хронические заболевания - это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок", - написал Собянин.

Суточный прирост заражений коронавирусом в России держится возле отметки 11 тысяч уже почти две недели, что соответствует уровню заболеваемости начала октября прошлого года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в субботу сообщил, что коронавирусом заразился помощник президента и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь", - сказал Мишустин на совещании по развитию Кемеровской области, где он сейчас находится с визитом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин с ним не контактировал.