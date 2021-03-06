Сб, 6.03.2021
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Далай-лама сделал прививку от Covid-19

Далай-лама ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 6 марта, духовный лидер последователей тибетского буддизма, Далай-лама, получил свою первую вакцину от Covid-19 и призвал людей не бояться вакцинации, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на AP.

"Эта вакцина необходима, чтобы избежать серьезных проблем", - сказал 85-летний Далай-лама, который был привит в индийском городе Дхарамсала вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Вакцину производит Индийский институт сыворотки.

По словам представителя больницы, Далай-лама выразил желание пройти вакцинацию как обычный гражданин и находился под медицинским наблюдением в течение 30 минут после вакцинации.

Вместе с ним еще десять человек, живущих в его резиденции в Дхарамсале, получили вакцины от Covid-19.

В Индии более 11 миллионов человек заболели коронавирусом с начала пандемии, вирус Covid-19 унес более 157 000 жизней.

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