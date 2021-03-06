Далай-лама сделал прививку от Covid-19

"Эта вакцина необходима, чтобы избежать серьезных проблем", - сказал 85-летний Далай-лама, который был привит в индийском городе Дхарамсала вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Вакцину производит Индийский институт сыворотки.

По словам представителя больницы, Далай-лама выразил желание пройти вакцинацию как обычный гражданин и находился под медицинским наблюдением в течение 30 минут после вакцинации.

Вместе с ним еще десять человек, живущих в его резиденции в Дхарамсале, получили вакцины от Covid-19.