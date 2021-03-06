Фото ⟩ В Стокгольме сотни человек вышли на протест против коронаограничений
В субботу шведская полиция разогнала несколько сотен человек, которые собрались в центре Стокгольма на акцию протеста против введенных правительством коронаограничений.
В субботу шведская полиция разогнала несколько сотен человек, которые собрались в центре Стокгольма на акцию протеста против введенных правительством коронаограничений.
Шведские власти сообщили, что субботний протест был несанкционированным и был организован без разрешения, пишет Postimees.
Речь идет о первом масштабном протесте против коронаограничений в Швеции.
По оценке шведских СМИ, в мероприятии участвовали от 300 до 500 человек.