Сб, 6.03.2021
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Фото ⟩ В Стокгольме сотни человек вышли на протест против коронаограничений

В субботу шведская полиция разогнала несколько сотен человек, которые собрались в центре Стокгольма на акцию протеста против введенных правительством коронаограничений.

Шведские власти сообщили, что субботний протест был несанкционированным и был организован без разрешения, пишет Postimees.

Речь идет о первом масштабном протесте против коронаограничений в Швеции.

По оценке шведских СМИ, в мероприятии участвовали от 300 до 500 человек.

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