Руководитель больницы: коронапациентов уже увозят в Южную Эстонию

Руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев сказал Virumaa Teataja, что сегодня уже коронапациенты из отделения экстренной медицинской помощи (ЭМО) Раквереской больницы на машине скорой помощи были доставлены в Южную Эстонию. «В нашем здании койки для коронабольных уже три дня заняты практически на сто процентов», - сказал Сууркаев.

Руководитель больницы отметил, что они и дальше будут дополнительно сотрудничать с Центром тревоги и Karell Kiirabi, чтобы ресурсы скорой помощи в уезде были лучше спланированы.

Раквереская больница на этой неделе открыла второе инфекционное отделение, в больнице для коропациентов есть 35 койко-мест.

По словам Сууркаева, достигнут предел возможностей Раквереской больницы по лечению коронабольных, и, прежде всего, из-за нехватки врачей и медсестер.

В Раквереской больнице все также оказывается неотложная медицинская помощь, но в течение некоторого времени в больнице не предоставляется такого планового лечения, которое требовало бы ночлега.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал сегодня, что скорая помощь активизировала все свои мощности. «Нагрузка чрезвычайно высокая. Очереди машин скорой помощи перед приемным отделением ЭМО возникают потому, что тех, кого привозят машины, не всегда возможно сразу поместить в больницу. Поэтому им приходится ждать в машине скорой помощи до тех пор, пока медицинские штабы не отыщут место в какой-нибудь из больниц в Эстонии. До этого медики оказывают пациентам помощь прямо в машине», - пояснил Адлас.

По его словам, нередки случаи, когда, например, доставленного в ЭМО в Мустамяэ пациента готова принять больница совсем в другом городе Эстонии. И тогда машина скорой помощи разворачивается и отправляется куда потребуется. «На прошлой неделе у нас таких поездок было 14», - сообщил Адлас.