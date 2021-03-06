В Тартумаа тяжелая авария, водителя вырезали из машины

Женщина (род. а 1977) за рулем Volkswagen, двигавшегося в направлении Йыгева, пошла на разворот, но не убедилась в безопасности маневра. Водитель приблизившегося сзади внедорожника не успел отреагировать на ситуацию и врезался в бок легковому автомобилю.

Внедорожник в результате аварии опрокинулся в кювет, водителя Volkswagen спасателям пришлось вырезать из машины. Находившиеся в Mitsibishi два человека не пострадали, водитель легковушки была в машине одна, ее доставили в больницу.