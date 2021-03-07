Фото ⟩ Пьяный водитель на BMW протаранил магазин

Во время инцидента на заправке Cirkle K ни один человек не пострадал, у автомобиля также нет серьезных повреждений, разве только слетел номерной знак. Но разбита стеклянная стена магазина, также разлетелись полки и товары, сообщает Tartu Postimees.

Побывавший на месте происшествия репортер сказал, что на заправку приехал трезвый водитель, но когда он зашел в магазин, за руль сел пьяный пассажир, который, вероятно, спутал педали.

Пресс-секретарь полиции сказал, что в момент аварии за рулем BMW X5 находился 22-летний мужчина в состоянии сильного опьянения. Он был доставлен в арестный дом. В связи со случившимся начато уголовное производство, поскольку опьянение водителя было выше 1,5 промилле.