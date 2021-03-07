Из-за коронавируса в Силах обороны 800 срочнослужащих находятся на самоизоляции
В Силах обороны Эстонии примерно 150 срочнослужащих болеет коронавирусом, всего на самоизоляции - около 800 человек.
В Силах обороны Эстонии примерно 150 срочнослужащих болеет коронавирусом, всего на самоизоляции - около 800 человек.
Большинство изолированных срочнослужащих отправлены в Палдиски в помещения 1-й пехотной бригады, но некоторые находятся и дома, пишет rus.err.ee.
Находящие в самоизоляции дома не могут вернуться в свою воинскую часть без разрешения семейного врача. В то же время теперь военнослужащие, находящиеся в части, не получают традиционных увольнительных на выходные.
"Исключения допускаются только в случае смерти близкого человека или по очень личным причинам", - пояснил командир 2-й пехотной бригады, полковник Тармо Метса.