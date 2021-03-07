Замерзли стрелки ⟩ Часы Тартуской ратуши остановились

Секретарь Тарту Юри Мёльдер сказал сегодня утром, что это новая информация, и причина выясняется. Он добавил, что само по себе происшествие не беспрецедентное - часы останавливались и раньше.

Смотритель часов Марет Лилль сказала Õhtulehelt, что причина может заключаться в том, что замерзли стрелка. Однако сначала у нее также не было никаких объяснений.