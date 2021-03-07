Замерзли стрелки ⟩ Часы Тартуской ратуши остановились
Часы Тартуской ратуши стабильно показывают половину второго. Выяснилось, что погода не благоприятствует их работе, пишет Tartu Postimees.
Часы Тартуской ратуши стабильно показывают половину второго. Выяснилось, что погода не благоприятствует их работе, пишет Tartu Postimees.
Секретарь Тарту Юри Мёльдер сказал сегодня утром, что это новая информация, и причина выясняется. Он добавил, что само по себе происшествие не беспрецедентное - часы останавливались и раньше.
Смотритель часов Марет Лилль сказала Õhtulehelt, что причина может заключаться в том, что замерзли стрелка. Однако сначала у нее также не было никаких объяснений.
Мёльдер подтвердил около часа дня, что между стрелками указателя были снег и лед, их убрали. На запуск и настройку часов потребуется некоторое время.