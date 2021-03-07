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  • Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись

Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись

Сегодня, 7 марта, около 13:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на Хаапсалуском шоссе столкнулись два автомобиля. 

Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что у дома на Хаапсалуском шоссе, 13 столкнулись Opel Astra и Volkswagen Passat. Люди в ДТП не пострадали, далее этой аварией будет заниматься страховая компания, пишет Pärnu Postimees

Примерно в это же время ДТП также произошло на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в Вяльякюла, где автомобиль Honda CR-V вылетел с дороги. Скорая помощь доставила сидевшую за рулем женщину в больницу. В машине также находился внук пострадавшей, но он был пристегнут в соответствии с требованиями и не пострадал. Ребенок был передан дедушке. 

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