Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись

Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что у дома на Хаапсалуском шоссе, 13 столкнулись Opel Astra и Volkswagen Passat. Люди в ДТП не пострадали, далее этой аварией будет заниматься страховая компания, пишет Pärnu Postimees .

Примерно в это же время ДТП также произошло на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в Вяльякюла, где автомобиль Honda CR-V вылетел с дороги. Скорая помощь доставила сидевшую за рулем женщину в больницу. В машине также находился внук пострадавшей, но он был пристегнут в соответствии с требованиями и не пострадал. Ребенок был передан дедушке.