Вс, 7.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Бывший сотрудник Департамента здоровья: Кийку и Ланно следовало бы уйти в отставку
3

Бывший сотрудник Департамента здоровья: Кийку и Ланно следовало бы уйти в отставку

Симмо Саар. ФОТО: Remo Tõnismäe/

«Один из самых кровавых диктаторов в истории Иосиф Сталин говорил, что смерть одного человека может быть трагедией, но смерть миллиона человек - статистика. Жаль признавать, что его слова содержат печальную правду, свидетелями которой мы были на протяжении всего кризиса», - пишет в Facebook бывший руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саар. В конце своего заявления он пишет, что он хочет отставки министра труда и здоровья Танеля Кийка и главы Департамента здоровья Юллара Ланно, передает Postimees.

Саар вспоминает заявление президента 25 марта прошлого года о смерти первого зараженного коронавирусом человека. Год спустя число умерших приближается к семистам, и на лечении в больницах находятся более 600 коронапациентов. «Но президент молчит, умершие стали ежедневной статистикой. Мы живем, как будто во время войны, когда сообщения с фронта больше никого не волнуют и никто больше не хочет грезить о победе в войне, - пишет Саар. - Мы живем в ситуации, когда единственный способ - как-то справляться – будь то присмотр за обучающимся дома ребенком, защита своих пожилых родственников, сохранение работы или полноты власти».

В последнюю категорию, по словам Саара, относятся как Танель Кийк, так и воздерживающаяся от критики правительства и чиновников президент. По его мнению, причина в том, что претендующая на второй срок президент просто не хочет вызвать недовольство политиков и высших должностных лиц. «К сожалению, молчание в настоящий момент означает как защиту некомпетентных чиновников-дворян нашего Министерства социальных дел, так и примирение с ситуацией. Молчание превращает всех коронавирусных жертв - прямых или косвенных - в лаконичную статистику. У них больше нет ни лица, ни имени, но пренебрежение ими выстилает путь к новым страданиям», - пишет Саар.

По словам Саара, он хочет, чтобы система здравоохранения могла бы заниматься чем-то еще, кроме коронавируса, чтобы люди могли бы вакцинироваться, а дети могли вернуться в школу. «И я хочу, чтобы ответственные за этот вздор министр, канцлер и вице-канцлер вместе с нынешним главой Департамента здоровья получили бы достойную зарплату и освободили бы свои кресла для более компетентных людей», - пишет Саар.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back