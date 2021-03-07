Бывший сотрудник Департамента здоровья: Кийку и Ланно следовало бы уйти в отставку

Саар вспоминает заявление президента 25 марта прошлого года о смерти первого зараженного коронавирусом человека. Год спустя число умерших приближается к семистам, и на лечении в больницах находятся более 600 коронапациентов. «Но президент молчит, умершие стали ежедневной статистикой. Мы живем, как будто во время войны, когда сообщения с фронта больше никого не волнуют и никто больше не хочет грезить о победе в войне, - пишет Саар. - Мы живем в ситуации, когда единственный способ - как-то справляться – будь то присмотр за обучающимся дома ребенком, защита своих пожилых родственников, сохранение работы или полноты власти».

В последнюю категорию, по словам Саара, относятся как Танель Кийк, так и воздерживающаяся от критики правительства и чиновников президент. По его мнению, причина в том, что претендующая на второй срок президент просто не хочет вызвать недовольство политиков и высших должностных лиц. «К сожалению, молчание в настоящий момент означает как защиту некомпетентных чиновников-дворян нашего Министерства социальных дел, так и примирение с ситуацией. Молчание превращает всех коронавирусных жертв - прямых или косвенных - в лаконичную статистику. У них больше нет ни лица, ни имени, но пренебрежение ими выстилает путь к новым страданиям», - пишет Саар.