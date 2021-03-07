Бывший сотрудник Департамента здоровья: Кийку и Ланно следовало бы уйти в отставку
«Один из самых кровавых диктаторов в истории Иосиф Сталин говорил, что смерть одного человека может быть трагедией, но смерть миллиона человек - статистика. Жаль признавать, что его слова содержат печальную правду, свидетелями которой мы были на протяжении всего кризиса», - пишет в Facebook бывший руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саар. В конце своего заявления он пишет, что он хочет отставки министра труда и здоровья Танеля Кийка и главы Департамента здоровья Юллара Ланно, передает Postimees.