Картина дня: слухи о таллиннском коронаотдлении, кризис в медсистеме и скандал на ЧМ

В Эстонии выявлен еще 1321 зараженный коронавирусом, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6764 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1321, то есть 19,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Таллиннская больница о видео с пустующим коронаотделением: кто-то злонамеренно распространяет искаженную информацию

Ляэне-Таллиннская центральная больница заявила, что опубликованное в соцсетях видео о пустующем коронаотделении - злонамеренное распространение искаженной информации. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Таллиннская больница показала, что на самом деле происходит в коронаотделении

Ляэне-Таллиннская центральная больница в воскресенье пригласила к себе журналистов, чтобы опровергнуть распространяемые в соцсетях слухи, что якобы в больнице нет коронапациентов. Читать далее...

Фишер: наша медицина находится на пределе возможностей

Такого положения на коронавирусном фронте, как сейчас, у нас еще не было. Разговоры о том, как и по чьей вине это произошло, нам сейчас не помогут, пишет член научного совета профессор математической статистики Криста Фишер. Читать далее...

Бывший сотрудник Департамента здоровья: Кийку и Ланно следовало бы уйти в отставку

«Один из самых кровавых диктаторов в истории Иосиф Сталин говорил, что смерть одного человека может быть трагедией, но смерть миллиона человек - статистика. Жаль признавать, что его слова содержат печальную правду, свидетелями которой мы были на протяжении всего кризиса», - пишет Симмо Саар. Читать далее...

У пострадавшего в ДТП с автобусом обнаружили коронавирус

Вчера, 6 марта, рейсовый автобус, следовавший из Нарвы в Таллинн, в Ляэне-Вирумаа попал в ДПТ, пострадали четыре человека, трое были доставлены в Ракверескую больницу. Одного из них оставили на стационарном лечении, поскольку у него диагностировали коронавирус. Читать далее...

ФОТО 〉 Пьяный водитель на BMW протаранил магазин

Сегодня, 7 марта, около двух часов ночи в Тарту в магазин заправки на улице Калда въехал BMW, когда сидевший за рулем пьяный водитель пытался справиться с маневром. Читать далее...

Настоящее чудо: неравнодушные люди спасли двух мужчин от верной смерти

Работающий спасателем Рандо Суве рассказал, что вчера вечером ехал со своей спутнице жизни Кади Оэселг из Ярва-Яани в Тюри. Когда они доехали до Роосна-Аллика и повернули на шоссе Пярну-Раквере, Кади боковым зрением заметила, что под деревом у велосипедно-пешеходной дорожки, возможно, сидит съежившись человек. Читать далее...

Скандал на ЧМ: Россия и Норвегия оспаривают золото друг у друга