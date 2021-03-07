Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошла массовая авария

По первоначальным данным, там столкнулись семь машин, на месте происшествия нарушено движение.

По словам организатора спасательных работ, люди в ходе аварии не пострадали. На место происшествия приехали спасательные машины из Пайде и Козе.

Находящийся на месте происшествия журналист сказал, что движение на шоссе остановилось, а пробки растянулись на много километров.