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  • На шоссе Таллинн-Тарту произошла массовая авария
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Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошла массовая авария
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Сегодня в 16.15 на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Выйбу произошла цепная авария, пишет Järva Teataja.

По первоначальным данным, там столкнулись семь машин, на месте происшествия нарушено движение.

По словам организатора спасательных работ, люди в ходе аварии не пострадали. На место происшествия приехали спасательные машины из Пайде и Козе.

Находящийся на месте происшествия журналист сказал, что движение на шоссе остановилось, а пробки растянулись на много километров.

По предварительным данным, авария произошла, когда одна из машин резко затормозила и другой автомобиль врезался в нее сзади. В ходе аварии пострадало семь автомобилей.

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