Финские производители масок собираются закрывать заводы из-за нехватки заказов
Финские компании будут в скором времени вынуждены прекратить производство защитных масок из-за недостаточного количества заказов. Об этом сообщает газета Iltalehti.
Финские компании будут в скором времени вынуждены прекратить производство защитных масок из-за недостаточного количества заказов. Об этом сообщает газета Iltalehti.
Две компании, с которыми связалась газета, уже сейчас сообщили, что им придется закрывать заводы, если не удастся найти новых клиентов. В результате придется уволить около 80 человек, передает Yle.
Причина нехватки заказов кроется в цене: китайские маски стоят всего 20% от стоимости финских.
Еще прошлой весной финские власти сетовали на то, что в стране не производятся медицинские маски, а из Китая они поступали слишком маленькими партиями. Несмотря на то, что производство удалось наладить, значительные заказы от госструктур поступали только в начале эпидемии коронавируса. Как сообщили газете из Центра стратегического снабжения (Huoltovarmuuskeskus), цена играет важную роль в госзакупках. Центр покупает примерно пятую часть всех защитных средств внутри страны, примерно треть из них приходится на маски.
В сфере здравоохранения используют от 700 000 до 800 000 медицинских масок в день.