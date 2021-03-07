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Финские производители масок собираются закрывать заводы из-за нехватки заказов

Защитные маски. ФОТО: Marko Saarm

Финские компании будут в скором времени вынуждены прекратить производство защитных масок из-за недостаточного количества заказов. Об этом сообщает газета Iltalehti.

Две компании, с которыми связалась газета, уже сейчас сообщили, что им придется закрывать заводы, если не удастся найти новых клиентов. В результате придется уволить около 80 человек, передает Yle.

Причина нехватки заказов кроется в цене: китайские маски стоят всего 20% от стоимости финских.

Еще прошлой весной финские власти сетовали на то, что в стране не производятся медицинские маски, а из Китая они поступали слишком маленькими партиями. Несмотря на то, что производство удалось наладить, значительные заказы от госструктур поступали только в начале эпидемии коронавируса. Как сообщили газете из Центра стратегического снабжения (Huoltovarmuuskeskus), цена играет важную роль в госзакупках. Центр покупает примерно пятую часть всех защитных средств внутри страны, примерно треть из них приходится на маски.

В сфере здравоохранения используют от 700 000 до 800 000 медицинских масок в день.

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