Финские производители масок собираются закрывать заводы из-за нехватки заказов

Две компании, с которыми связалась газета, уже сейчас сообщили, что им придется закрывать заводы, если не удастся найти новых клиентов. В результате придется уволить около 80 человек, передает Yle .

Еще прошлой весной финские власти сетовали на то, что в стране не производятся медицинские маски, а из Китая они поступали слишком маленькими партиями. Несмотря на то, что производство удалось наладить, значительные заказы от госструктур поступали только в начале эпидемии коронавируса. Как сообщили газете из Центра стратегического снабжения (Huoltovarmuuskeskus), цена играет важную роль в госзакупках. Центр покупает примерно пятую часть всех защитных средств внутри страны, примерно треть из них приходится на маски.