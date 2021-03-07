Первые медведи проснулись в лесах Эстонии от зимней спячки

Как сообщил BNS исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс, обычно первыми от спячки пробуждаются самцы, последними из берлог выбираются медведицы с появившимися в середине зимы на свет медвежатами.

«С первыми оттепельными днями в лесах тут и там появились медвежьи следы, что означает, что медведи вышли из своих берлог. Ранняя весна для медведей после зимней спячки обычно более трудное время, поскольку еды в природе для них еще немного», - пояснил Кортс.

По оценке охотников, в лесах Эстонии обитают около 1000 медведей, при этом популяция медведей в очень хорошем состоянии. В предшествующие годы у медведей было достаточно еды, поскольку в лесах кабанов косила свиная чума. Медведь в Эстонии является промысловым зверем, отстрел которого ведут в местах, где они наносят вред человеку, а также для поддержания в медведях боязни людей. В 2020 году в Эстонии охотники застрелили в лесах 94 медведей.