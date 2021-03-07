Магнит голосов Центристской партии вступил в EKRE

В минувшую пятницу состоялось собрание отделения EKRE волости Ярва, на котором были избраны новые руководители.

Арво Имси останется председателем правления отделения партии. Новым вице-председателем был избран Валдо Хелмелайд, который осенью был кандидатом партии на пост старейшины волости Ярва во время смены власти.

В правление избраны Анита Хомин, Кюлли Майори, Лийви Лиллепярг, Тийу Каяк, Кальо Арусалу и Агу Мёльтер.

Арво Имси сообщил, что к ним присоединилась Кюлли Майори, бывший председатель Ярваского отделения Центристской партии, и Арди Селге, избранный отцом года в Ярвамаа в 2019 году.

На выборах 2017 года в волости Ярва Кюлли Майори набрала 63 голоса, что является достойным результатом. Она не попала в волостной совет, но если посмотреть на результаты нынешних членов совета, то только у восьми человек был результат больше.

Майори пояснила Järva Teataja, что в их районе почти десяток человек вышли из Центристской партии, некоторые из них уже присоединились к EKRE, а некоторые планируют сделать это в ближайшем будущем. «Политика Центристской партии, согласно которой, нужно быть у власти любой ценой, нас не устраивает», - сказала она.

Она пояснила, что эта критика касается как государственного, так и волостного управления. «Мне нравятся люди из EKRE и их заявления», - добавила она.

Она также похвалила сотрудников отделения EKRE в Ярва за то, что в коллективе царит дружеская атмосфера.

Что касается развития волости Ярва, Майори обеспокоена тем, что управление волостью слишком сосредоточено на Ярва-Яани, а деревни на окраинах волости остались без внимания.

Вице-председатель ярваского отделения EKRE Валдо Хелмелайд сказал, что по мере роста поддержки их партии логично и то, что люди хотят присоединиться к партии.

Хелмелайд подтвердил, что на осенних выборах они могут включить в списки и тех кандидатов, которые не состоят в партии, но признал, что, по его мнению, для избирателя все равно было бы справедливее, если бы человек, который баллотируется по списку партии, состоял в ней.