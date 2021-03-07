Ковидные отделения в эстонских больницах заполнены в среднем на 80%. Некоторые клиники больше не принимают больных с коронавирусом, в других ресурс почти исчерпан. Если ситуация усугубится, будет сокращено плановое лечение, не исключены и более суровые ограничения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".