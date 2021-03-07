Ситуация в эстонских больницах: COVID-отделения заполнены в среднем на 80%
Ковидные отделения в эстонских больницах заполнены в среднем на 80%. Некоторые клиники больше не принимают больных с коронавирусом, в других ресурс почти исчерпан. Если ситуация усугубится, будет сокращено плановое лечение, не исключены и более суровые ограничения, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В Ляэне-Таллиннской больнице отделение заполнено на 87%, в Северо-Эстонской региональной больнице - на 89%, в Ида-Таллиннской центральной больнице - на 95%. В больнице Раквере больше больных с коронавирусом не принимают.