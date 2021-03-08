Водитель BMW переоценил свои возможности и врезался в стену: двое в больнице

Инцидент имел место около 22.00 в поселке Роэла у здания номер 3 по улице Калда. 21-летний мужчина, находившийся за рулем BMW 530D, не принял во внимание свой стаж вождения, дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и и при совершении правого поворота врезался в каменную стену.