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  • Водитель BMW переоценил свои возможности и врезался в стену: двое в больнице

Водитель BMW переоценил свои возможности и врезался в стену: двое в больнице

Полицейский автомобиль. ФОТО: Arved Breidaks

В воскресенье, 7 марта, в волости Винни Ляэне-Вируского уезда произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 22.00 в поселке Роэла у здания номер 3 по улице Калда. 21-летний мужчина, находившийся за рулем BMW 530D, не принял во внимание свой стаж вождения, дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и и при совершении правого поворота врезался в каменную стену.

Водитель и 17-летний пассажир были доставлены в Ракверескую больницу.

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