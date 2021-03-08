ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации

По его оценкам, внутренние политические дрязги в ЕС, перебои с поставками препаратов, а также сопротивление кампании со стороны общественности приводит к существенному отставанию по темпам. Так, по данным агентства, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США - 25, то в ЕС - всего восемь. По прогнозам Bloomberg Economics, задержка в один-два месяца в открытии предприятий после локдауна может обойтись экономике ЕС в 50-100 млрд евро потерь от непроизведенной продукции.

Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин

"Европейцы отчаянно нуждаются в ускорении темпов распределения вакцин, если хотят справиться с вирусом", - уверена Сима Шах, главный стратег лондонской инвестиционной компании Principal Global Investors Ltd. "Не хотели бы показаться пессимистами, но, к сожалению, вынуждены повторить, что вялые темпы вакцинации продолжают ставить под угрозу восстановление в еврозоне", - в свою очередь отметил Питер Ванден Хоут, главный экономист ING Belgium SA.

Europe's #COVID19vaccine missteps alarm stock #investors around the world



Plagued by political infighting, supply disruptions and public resistance, continental #Europe is far behind in distributing the #CoronavirusVaccinehttps://t.co/HPCppUvYVX — Business Standard (@bsindia) March 7, 2021