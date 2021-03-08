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Число прямых международных авиамаршрутов из Таллинна сократилось

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По состоянию на 8 марта из Таллиннского аэропорта открыто девять международных маршрутов, пишет Rus.ERR.

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Копенгаген. Линию Таллинн-Копенгаген обслуживал латвийский перевозчик AirBaltic.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).

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