Число прямых международных авиамаршрутов из Таллинна сократилось
По состоянию на 8 марта из Таллиннского аэропорта открыто девять международных маршрутов, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 8 марта из Таллиннского аэропорта открыто девять международных маршрутов, пишет Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Копенгаген. Линию Таллинн-Копенгаген обслуживал латвийский перевозчик AirBaltic.
По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).