Под Вильянди пожар унес жизнь человека

Пожар возник в здании на Карьямыйза-теэ, прямо за популярным трактиром Härjapea. В 22:00 на месте происшествия находились спасатели и несколько бригад скорой помощи. К тому моменту крыша здания была уничтожена огнем и пожарные приступили к спасательным работам. Пресс-секретарь Спасательного департамента Тамбет Води сказал Sakala, что информации о находящихся в доме людях нет. «Когда спасатели прибыли на место, огонь вырывался наружу. Это довольно большое здание и оно прилично горит», - отметил он.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Марека Кийка, на место пришел родственник владельца дома, который сообщил, что в помещении могут быть люди.

После 22:00 на помощь Вильяндиской спасательной команде прибыли спасатели из Кыпу и Сууре-Яани. К полуночи им удалось потушить самые крупные очаги пламени. Распространение огня ограничили к 00:30, в то же время в доме нашли погибшего.

В ходе работ по тушению спасатели обнаружили в здании погибшего 61-летнего мужчину. Дымового датчика, по первоначальным данным, спасатели не нашли.

Пожелавший сохранить анонимность мужчина рассказал Sakala, что он только приехал с товарищем домой, когда заметил, как осветилось небо. «Мы поехали на свет, подумали, что кто-то развел костер, но когда подъехали поближе, то все поняли...», - описал он.

Добравшись до места, очевидец оббежал дом и посмотрел, нет ли в нем кого-нибудь, а то же время его приятель звонил спасателям. Языки пламени уже вырывались наружу. «На снегу следов не было», - сказал очевидец.

Работы по тушению пожара завершили в 5:08. Огонь полностью уничтожил крышу и одну половину дома. Вторая половина получила сильные повреждения. Причина возгорания устанавливается.