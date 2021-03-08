Государственная стратегия вакцинации возмущает семейных врачей
- Семейные врачи обзванивают пациентов, но вакцины поступает меньше обещанного
- Многие регионы вакцину еще не видели
- Семейные врачи вынуждены постоянно извиняться перед пациентами
Несколько месяцев говорят о том, что вакцинация идет не в том темпе, как должна. В итоге это неоднократно подтвердили канцлер и министр Министерства социальных дел. И хотя говорят о количестве вакцинированных учителей, спасателей и полицейских, а также провели пилотный проект по вакцинации людей 60-69 лет, по всей Эстонии полно центров семейных врачей, которые не могут вакцинировать людей из групп риска, пишет Postimees.