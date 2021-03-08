Пн, 8.03.2021
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Государственная стратегия вакцинации возмущает семейных врачей

  • Семейные врачи обзванивают пациентов, но вакцины поступает меньше обещанного
  • Многие регионы вакцину еще не видели
  • Семейные врачи вынуждены постоянно извиняться перед пациентами
Вакцинация от коронавируса. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Несколько месяцев говорят о том, что вакцинация идет не в том темпе, как должна. В итоге это неоднократно подтвердили канцлер и министр Министерства социальных дел. И хотя говорят о количестве вакцинированных учителей, спасателей и полицейских, а также провели пилотный проект по вакцинации людей 60-69 лет, по всей Эстонии полно центров семейных врачей, которые не могут вакцинировать людей из групп риска, пишет Postimees.

Семейные врачи готовы вакцинировать, но вакцину не дают. А если дают, то времени для оповещения настолько мало, что не получается обзвонить всех, кто внесен в списки. У Postimees есть данные о том, что проблема имеется у семейных врачей по всей Эстонии.

По словам профессора семейной медицины ТУ Руть Калда, в Тарту имеется два списка групп риска, один из которых получил 36 доз вакцины, но в защитном уколе нуждаются больше 600 человек. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Руководитель мониторингового исследования на Covid-19, семейный врач университетского центра семейных врачей, доктор Руть Калда была одной из тех, кто согласился говорить открыто. В центре семейных врачей, где работает Калда, делают столько прививок, сколько выдают вакцины: «В действительности положение таково, что вакцину выделяют только определенным регионам». Например, Тарту Больничная касса обозначала регионом риска лишь один раз — в январе. Тогда и заказали вакцину Pfizer. По словам Калда, имеются два списка групп риска и один из них получил 36 доз, хотя в список внесены 600 человек, которые нуждаются в защите.

Также университетский центр семейных врачей получил 100 доз вакцины AstraZeneca, но ее не колют пожилым.

В субботу поступило сообщение о том, что вакцину для групп риска получат центры семейных врачей, которые находятся в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа: «Мы уже давно ждем вакцину для групп риска. Также есть центры семейных врачей по всей Эстонии, которые не получили ни одной дозы Pfizer и Moderna». Например, Pfizer не видели в Пыльвамаа. Пярну, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Вакцина Moderna хоть и поступила в небольшом количестве, но в рамках пилотного проекта ее получили часть семейных врачей Таллинна, Сааремаа и Хийумаа.

Слабый инфообмен

Семейный врач центра Medetiim Ээро Мерилинд сказал Postimees, что в феврале его центр получил 36 доз вакцины на весь список. В марте вакцины получили больше, но нужно еще: «У нас в группе риска более 1200 человек, сейчас мы смогли ввести чуть больше 300 доз». Мерилинд отметил, что часть семейных врачей вообще не получили ни одной вакцины или еще не начали вакцинацию. Также он указал проблемное место: семейные врачи не могут сами выбирать вакцину.

Как только Больничная касса разошлет регионам информацию о том, что центры семейных врачей могут заказывать вакцину, то семейные врачи сразу начнут заказывать, но приглашать людей на вакцинацию они не смогут до тех пор, пока от Департамента здоровья, на складе которого хранится вакцина, не поступит подтверждение о том, что вакцину действительно высылают.

Что хранится на складе Департамента здоровья?

Холодильники для хранения вакцины в Департаменте здоровья. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

Вакцину со склада Департамента здоровья отправляют, по сути, сразу, то есть в течение нескольких дней после поступления на основании поданного заказа. Дольше на складе хранится вакцина, предназначенная для второй дозы, но она заказана медицинскими учреждениями и будет выдана, когда наступит время укола. По рекомендации экспертной комиссии по иммуннопрофилактике, для людей старше 70 лет используются вакцины Pfizeri/BioNTech и Moderna, а для тех, кто моложе 70 лет — вакцину AstraZeneca.

Сегодня на склад поступят 14 040 доз вакцины Pfizeri/BioNTech.

На данный момент одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили как минимум 7,63 процента населения (в Европе в среднем около шести процентов). Охват хотя бы одной дозой вакцины среди людей старшей 80 лет в Эстонии составляет 27,1 процента. По уездам, больше всего людей старше 80 лет вакцинировано на Хийумаа — 43,3 процента, на Сааремаа — 36,3 процента, в Ляэнемаа — 36,1 процент, в Пярнумаа — 35,3 процента и Рапламаа — 35 процентов.

По состоянию на воскресенье вакцинированы 101 452 человека, 43 942 из которых получили уже обе дозы. В течение вчерашнего дня была введена 3791 доза вакцины, всего введено 145 394 дозы вакцины.

«Если мы заказываем вакцину, это не означает, что мы ее получим», - объяснила Калда. По ее словам, однажды попались на крючок. А именно, возникла ситуация, когда от Департамента здоровья поступило подтверждение, но на меньшее количество, а врачи уже составили списки и пригласили людей на вакцинацию: «Эта информация поступила в самый последний момент».

«Сейчас такое ощущение, что у семейных врачей забиты шкафы вакциной, а мы просто не колем», - отметила врач Центра семейных врачей Ярвеотса Диана Ингерайнен. Она припомнила ситуацию, когда Больничная касса приказала составить заказ на AstraZeneca, это было сделано, людей обзвонили, но вакцины поступило меньше обещанного.

Семейный врач Диана Ингерайнен. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

«Обзвон людей требует времени», - подтвердили и Калда, и Ингерайнен. Это делается наряду с другой работой, и если часть людей согласны вакцинироваться, то другие хотят получить еще информацию о том, как работает эта вакцина.

Если в какой-то день после обзвона поступает информация о том, что на всех вакцины не хватит, это означает, что нужно снова садиться к телефону. «Тогда нужно снова обзванивать свои списки, просить прощения и говорить, что, к сожалению, сейчас вакцинироваться нельзя», - сказала Ингерайнен. «Это означает, что мы не можем планировать работу по своим спискам», - добавила Калда.

И Ээро Мерилинд сказал, что сейчас нужно действовать очень оперативно, поскольку после подтверждения Департамента здоровья нужно еще открыть рабочие графики, пригласить людей и изменить организацию труда: «Поскольку вакцина не поступает постоянно и регулярно, невозможно работать спланированно. Каждый раз нужно иметь запасной план. В нашем холодильнике сейчас нет ни одной дозы вакцины».

Параллельный государственный проект

На прошлых выходных государство провело пилотный проект в Таллинне, Тарту и Пыльтсамаа, где через eesti.ee приглашали вакцинироваться людей в возрасте 60-69 лет. По словам Ингерайнен, государство поставило семейных врачей в очень неудобное положение, когда им нужно сообщать людям из своих списков, что вакцины еще нет, но параллельно проводится проект, где вакцины хватает: «Я не против привлечения других секторов, но мы должны знать свою роль и возможности, а также хотя бы за три дня объемы поставляемой вакцины». Она добавила, что сейчас семейные врачи не знают, кто вакцинирован, а кто нет.

Как решение они ждут открытие дигирегистратуры: «Сейчас мы обзваниваем людей, но надеемся на дигитальную регистратуру», - сказал Мерилинд.

Ждут и люди. «Нам звонят люди, которые говорят, что готовы тут же прийти на вакцинацию, только дайте знать, когда это будет возможно», - добавила Ингерайнен.

Ингерайнен не понимает, почему государство беспокоится о темпах вакцинации? «Мы выполняем работу с большой нагрузкой. В нашем центре заболели два врача, один сидит дома с ребенком, и их повседневная работа распределена между остальными. Наряду с этим мы стараемся вакцинировать как можно больше».

Кроме того, семейные врачи объяснили, что при увеличении заражаемости увеличился и объем повседневной работы: больше консультаций заболевших, оформление больничных листов и общения с пациентами: «Я сама на прошлой неделе отправила в больницу двух пациентов с кислородной недостаточностью. Ты, как врач, должен наблюдать за своими пациентами: становится хуже или нет, поддерживать связь».

Министр здравоохранения и труда: мы стараемся настроить логистику

Танель Кийк. ФОТО: Eero Vabamägi

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) объяснил, что в своем последнем интервью вице-канцлер министерства по вопросам здравоохранения Марис Йессе не указывала пальцем на семейных врачей, она просто честно сказала, что и Министерство социальных дел не считает, что с темпами вакцинации все хорошо. По словам Кийка, вакцинацию можно было бы организовать лучше: «Очень многое зависит не от нас: графики поставок, прибытие и лицензии на продажу. И есть вещи, которые зависят от нас: логистика, вызов вакцинируемых».

Сейчас министерство пытается улучшить логистику, чтобы когда вакцина прибудет в Эстонию, то она как можно быстрее попадала в медицинские учреждения. Тогда прибывшую в страну вакцину можно было бы использовать за несколько дней: «Проблема заключается в том, что если и государство не знает, сколько вакцины прибудет в Эстонию, то сложно подтверждать заказы семейных врачей, и мы пытаемся настроить логистику». Он заверил, что Министерство социальных дел не обвиняет семейных врачей и не утверждает, что министерство все сделало хорошо: «Все участники процесса напряженно работают 12 месяцев. Цель едина — увеличить темпы».

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