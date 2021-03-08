Государственная стратегия вакцинации возмущает семейных врачей

Семейные врачи готовы вакцинировать, но вакцину не дают. А если дают, то времени для оповещения настолько мало, что не получается обзвонить всех, кто внесен в списки. У Postimees есть данные о том, что проблема имеется у семейных врачей по всей Эстонии.

По словам профессора семейной медицины ТУ Руть Калда, в Тарту имеется два списка групп риска, один из которых получил 36 доз вакцины, но в защитном уколе нуждаются больше 600 человек. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Руководитель мониторингового исследования на Covid-19, семейный врач университетского центра семейных врачей, доктор Руть Калда была одной из тех, кто согласился говорить открыто. В центре семейных врачей, где работает Калда, делают столько прививок, сколько выдают вакцины: «В действительности положение таково, что вакцину выделяют только определенным регионам». Например, Тарту Больничная касса обозначала регионом риска лишь один раз — в январе. Тогда и заказали вакцину Pfizer. По словам Калда, имеются два списка групп риска и один из них получил 36 доз, хотя в список внесены 600 человек, которые нуждаются в защите.

Также университетский центр семейных врачей получил 100 доз вакцины AstraZeneca, но ее не колют пожилым.

В субботу поступило сообщение о том, что вакцину для групп риска получат центры семейных врачей, которые находятся в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа: «Мы уже давно ждем вакцину для групп риска. Также есть центры семейных врачей по всей Эстонии, которые не получили ни одной дозы Pfizer и Moderna». Например, Pfizer не видели в Пыльвамаа. Пярну, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Вакцина Moderna хоть и поступила в небольшом количестве, но в рамках пилотного проекта ее получили часть семейных врачей Таллинна, Сааремаа и Хийумаа.

Слабый инфообмен

Семейный врач центра Medetiim Ээро Мерилинд сказал Postimees, что в феврале его центр получил 36 доз вакцины на весь список. В марте вакцины получили больше, но нужно еще: «У нас в группе риска более 1200 человек, сейчас мы смогли ввести чуть больше 300 доз». Мерилинд отметил, что часть семейных врачей вообще не получили ни одной вакцины или еще не начали вакцинацию. Также он указал проблемное место: семейные врачи не могут сами выбирать вакцину.

Как только Больничная касса разошлет регионам информацию о том, что центры семейных врачей могут заказывать вакцину, то семейные врачи сразу начнут заказывать, но приглашать людей на вакцинацию они не смогут до тех пор, пока от Департамента здоровья, на складе которого хранится вакцина, не поступит подтверждение о том, что вакцину действительно высылают.