В США создали универсальную станцию для быстрой замены аккумуляторов электромобилей
Одним из основных недостатков электромобилей по сравнению с машинами, работающими на бензине или дизельном топливе, остается сравнительно долгое время зарядки аккумуляторов. Хотя в последнее время производители электрокаров выпускают модели, которые можно подзарядить довольно быстро на специальных станциях, альтернативой зарядке по-прежнему остается технология замены разряженных батарей электромобиля на полностью заряженные за несколько минут, пишет Newsru.