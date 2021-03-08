В США создали универсальную станцию для быстрой замены аккумуляторов электромобилей

В этом направлении работает американская компания Ample, которая на днях представила систему быстрой замены аккумуляторов электромобилей разных производителей. Как пишет N+1 , инженеры Ample разработали универсальные аккумуляторные модули, которые устанавливаются в электромобиль при замене батарей. Чтобы обеспечить совместимость модулей с разными электрокарами Ample запросила у нескольких компаний спецификации аккумуляторного блока, портов и сопутствующих компонентов, а затем создала соответствующие адаптеры. После установки такого адаптера в электромобиль можно устанавливать и аккумуляторные модули Ample.