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  • В США создали универсальную станцию для быстрой замены аккумуляторов электромобилей

В США создали универсальную станцию для быстрой замены аккумуляторов электромобилей

Электромобиль. ФОТО: John Walton/PA

Одним из основных недостатков электромобилей по сравнению с машинами, работающими на бензине или дизельном топливе, остается сравнительно долгое время зарядки аккумуляторов. Хотя в последнее время производители электрокаров выпускают модели, которые можно подзарядить довольно быстро на специальных станциях, альтернативой зарядке по-прежнему остается технология замены разряженных батарей электромобиля на полностью заряженные за несколько минут, пишет Newsru.

В этом направлении работает американская компания Ample, которая на днях представила систему быстрой замены аккумуляторов электромобилей разных производителей. Как пишет N+1, инженеры Ample разработали универсальные аккумуляторные модули, которые устанавливаются в электромобиль при замене батарей. Чтобы обеспечить совместимость модулей с разными электрокарами Ample запросила у нескольких компаний спецификации аккумуляторного блока, портов и сопутствующих компонентов, а затем создала соответствующие адаптеры. После установки такого адаптера в электромобиль можно устанавливать и аккумуляторные модули Ample.

К настоящему времени в компании создали адаптеры для девяти электромобилей компаний Kia, Nissan, Mercedes-Benz, Chevrolet и Fiat. Как отмечают в Ample, станция по замене аккумуляторов занимает площадь двух парковочных мест и позволяет заменить батарею электрокара менее чем за 10 минут. Установить такую станцию можно за неделю.

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