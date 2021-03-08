Агрессивный мужчина ударил водителя автобуса ногой в лицо

Агрессивный мужчина ударил водителя автобуса ногой в лицоКоллега жертвы: нападения на нас участились
Недавно с остановки «Вастсе-Куусте» в автобус Go Bus линии Пыльва-Тарту зашли двое мужчин, которые были очевидно пьяны. Водитель автобуса объяснил, что нетрезвых он в салон не пустит. Вместо того, чтобы выйти из автобуса, один из мужчин ударил водителя ногой в лицо. Инстинктивно водитель схватил нападавшего за ногу и, когда после удара из глаз перестали лететь искры, он увидел, что обувь нарушителя осталась у него в руке.