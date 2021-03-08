Пн, 8.03.2021
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Агрессивный мужчина ударил водителя автобуса ногой в лицо
Коллега жертвы: нападения на нас участились

С остановки "Вастсе-Куусте" до Тарту ехать 32 километра, а до Пыльва - 16. ФОТО: Margus Ansu

Недавно с остановки «Вастсе-Куусте» в автобус Go Bus линии Пыльва-Тарту зашли двое мужчин, которые были очевидно пьяны. Водитель автобуса объяснил, что нетрезвых он в салон не пустит. Вместо того, чтобы выйти из автобуса, один из мужчин ударил водителя ногой в лицо. Инстинктивно водитель схватил нападавшего за ногу и, когда после удара из глаз перестали лететь искры, он увидел, что обувь нарушителя осталась у него в руке.

С помощью пассажиров агрессивных мужчин удалось выставить из автобуса. Нападавший ушел в одном ботинке, пишет Tartu Postimees.

Поскольку этот инцидент отнял некоторое время, водитель решил продолжить путь, чтобы не отставать от графика, и на конечной остановке линии в Тарту он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Пьяные пассажиры каждую неделю

С момента инцидента прошло уже прилично времени, поэтому полицейскому патрулю не удалось сразу поймать в Вастсе-Куусте агрессоров. Но полиция расследует обстоятельства произошедшего и попробует задержать нападавших.

После удара у водителя автобуса опухло лицо, под глазом гематома. Водитель, который стал жертвой нападения, не хотел подробнее рассказать о случившемся, а его коллега согласился поговорить на эту тему. Но он все-таки попросил сохранить его анонимность.

Водитель автобуса сказал, что почти каждую неделю в междугородних автобусах бывают случаи, когда водителям приходится указывать на выход пьяным. «Если есть бесплатный проезд, люди думают, что им разрешено все», - сказал коллега пострадавшего водителя автобуса, который также в основном ездит между крупными населенными пунктами Южной Эстонии и Тарту.

У водителей автобусов нет возможности защитить себя. «Я высокий мужчина, некоторых пьяных людей пугаю уже тем, что просто встаю», - сказал он. Но иногда это не срабатывает. В его автобусе перед кабиной также есть стекло, которого не было в автобусе шофера, который стал жертвой нападения.

В то время, когда водителю приходится возиться с пьяными, автобус стоит, сдвигается расписание и страдают другие пассажиры. «Иногда я оставлял в автобусе пьяницу, продолжал путь и звонил в полицию на полпути, чтобы сэкономить время», - добавил он.

По его мнению, решением этой проблемы мог бы стать вариант, когда только пригородные маршруты, например, волостные автобусы, были бы бесплатными, а в междугородних автобусах были бы билеты, поскольку обычно, если на автобусный билет тратиться не надо, некоторые деятели последние деньги спускают на выпивку, поскольку автобус все равно бесплатно довезет до дома.

В помощь бортовые камеры

Руководитель  Южно-Эстонского региона Go Bus Рамсес Рийве сказал, что нападения на водителей автобусов все-таки являются исключением. «В таких случаях мы рекомендует сначала связаться с полицией: к счастью, у многих водителей есть бортовые камеры, которые позже помогает полиции призвать к ответственности нарушителей», - сказал он.

Но Рийве не видит связи между бесплатным проездом и нападением на водителей автобусов.

Также он поблагодарил пассажира, который во вторник пришел на помощь водителю автобуса Вастсе-Куусте и помог выставить нарушителя порядка.

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