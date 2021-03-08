Женщина Эстонии не жалуется на здоровье, она трудолюбивая и образованная

По состоянию на начало прошлого года 699 699 женщин составляли более половины населения Эстонии, возраст женщины в стране в среднем 44,5 года, а у взрослой женщины в среднем 1,7 ребенка.

Самые популярные имена женщин в Эстонии - Ольга, Ирина, Елена, Татьяна, Светлана, Валентина, Анна, Галина, Наталья и Мария. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 82,8 года, здоровыми они проживают 57,6 года. Более половины женщин оценивают свое здоровье как очень хорошее или хорошее, почти треть - как среднее, а чуть более десятой части - как плохое или очень плохое.

34,82 процента женщин замужем, 31,67 процента не замужем, 17,29 процента разведены, 13,27 процента вдовы, а у 2,95 процента женщин семейное положение не уточняется.

64 762 женщины имеют прикладное высшее образование или степень бакалавра, 117 606 степень магистра, 4498 - докторскую степень. В среднем половина женщин в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. Больше всего женщин с высшим образованием в Харьюском и Тартуском уездах, где более половины женщин имеют соответствующий уровень образования. В других уездах доля женщин с высшим образованием на уровне 40 процентов или чуть ниже. В прошлом году почти четверть женщин трудоспособного возраста обучались на протяжении всей жизни.

В прошлом году в Эстонии из 503 800 женщин трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 74 лет работу имели 318 700. Большинство женщин занято в сфере образования, оптовой и розничной торговли, производства, здравоохранения и социальной работы, а также в государственном управлении и обороне. Общее количество безработных женщин составило 22 600. В прошлом году 84 600 женщин работали удаленно, по сравнению с мужчинами, доля женщин, работающих удаленно, значительно увеличилась более чем за год. Средний брутто-месячный доход работницы составлял 1176 евро для женщин.