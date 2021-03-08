Биткоин – пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты
В последние месяцы стоимость биткоина продолжает расти - после того, как о поддержке криптовалюты заявили многие известные компании, в том числе производитель автомобилей Tesla и Mastercard. Но производство криптовалюты требует огромных энергетических затрат, и это может стать серьезным препятствием для расширения сферы ее применения. Некоторые эксперты даже считают, что высокая энергоемкость биткоина угрожает его стабильности.