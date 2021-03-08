Биткоин – пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты

Центры обработки данных (так называемые «фермы») по всему миру стремятся компилировать и сдать эту запись транзакций в нужном формате. Они также должны угадать случайное число. Первый, кто отправит запись и правильный номер, получает приз, а запись становится следующим «блоком» в блокчейне.

Графика BBC

В настоящий момент приз - это шесть с четвертью биткоинов (стоимостью около 50 тыс. долларов каждый).

Как только одна лотерея заканчивается, генерируется новый случайный номер, и весь процесс начинается заново.

По словам профессора Питерс, чем выше цена, тем больше майнеров хотят участвовать в игре.

«Они хотят получить этот доход, - говорит она мне, - а это означает появление все более и более мощных компьютеров, чтобы угадывать это случайное число, и поэтому потребление энергии все время растет».

Есть и еще один фактор, стимулирующий рост потребления энергии биткоином. Программное обеспечение предполагает, что на решение головоломки всегда уходит 10 минут, поэтому, если количество майнеров увеличивается, головоломка становится сложнее и требует больше вычислительных мощностей.

Биткоин EPA

То есть биткоин фактически поощряет увеличение вычислительных мощностей - и связанных с ними затрат.

Идея состоит в том, что чем больше компьютеров работают на поддержку блокчейна, тем безопаснее он становится, потому что любой, кто желает подорвать валюту, должен использовать по крайней мере столько же вычислительных мощностей, сколько остальные майнеры вместе взятые.

Это означает, что по мере роста биткоина в цене, усилия, затрачиваемые на его создание и поддержание, и, следовательно, потребляемая энергия, неизбежно возрастают.

Можно приблизительно рассчитать, во что обходится майнерам создание новых биткоинов и поддержание существующих.

В настоящее время считается, что они производят 160 квинтиллионов вычислений каждую секунду, то есть 16 с 19-ю нулями.

Эти колоссальные компьютерные затраты - ахиллесова пята криптовалюты, говорит Алекс де Врис, основатель веб-сайта Digiconomist и эксперт по биткоинам.

Труба с дымом Getty Images Большая часть энергии для расчетов биткоинов добывается из ископаемого топлива

Все эти миллионы триллионов вычислений, необходимых для поддержания работоспособности системы, на самом деле не выполняют никакой полезной работы.

«Это вычисления, которые не служат никакой другой цели, - говорит де Врис, - их результаты немедленно выбрасываются. На выполнение этих вычислений уходит огромное количество электроэнергии, в основном поступающей из полезных ископаемых».

Он утверждает, что расширение применения биткоина также затрудняется теми колоссальными затратами, которые для этого требуются.

«Если принять биткоин в качестве глобальной резервной валюты, его цена, вероятно, будет исчисляться миллионами, - предполагает он. - И у этих майнеров будет больше денег, чем весь федеральный бюджет [США], чтобы спустить их все на электроэнергию».

«Ради биткоина нам пришлось бы удвоить мировое производство энергии», - смеется де Врис.

Он утверждает, что энергетические лимиты также ограничивают количество транзакций, которые система может обрабатывать, примерно до пяти в секунду, что делает биткоин довольно бесполезной валютой.

Стоимость биткоина BBC

И эту точку зрения поддерживают многие видные финансисты и экономисты.

По словам Кена Рогоффа, профессора экономики Гарвардского университета и бывшего главного экономиста Международного валютного фонда, две основных характеристики успешной валюты - это эффективная форма обмена и стабильное средство сбережения. А биткоин - это ни то, ни другое.

«Дело в том, что сейчас он мало используется в нормальной экономике. Да, один богатый человек может продать его другому, но это не повседневное использование. И без этого у него действительно нет долгосрочного будущего», - говорит эксперт.

Рогофф считает, что биткоин существует почти исключительно как средство для спекуляций.

Значит, пузырь вот-вот лопнет?