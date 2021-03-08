На карьере автомобиль провалился под лед
В конце прошлой недели в Пярнумаа автомобиль провалился под лед на карьере, люди не пострадали.
В конце прошлой недели в Пярнумаа автомобиль провалился под лед на карьере, люди не пострадали.
6 марта в 14.58 в Центр тревоги поступило сообщение, что на карьере Сельяметса на лед выехали два автомобиля и один из них провалился под лед, а второй остался на льду.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, люди не пострадали, но и после несчастного случая продолжили нарушать требования спасателей не выходить на лед.
Спасатели проинформировали полицию об инциденте. Владелец автомобиля должен сам позаботиться о том, чтобы автомобиль вытащили из воды.